Trwa policyjna obława za przestępcami, którzy pod osłoną nocy dokonali napadu na sklep jubilerski w Ostrowie Wielkopolskim. W tej chwili śledczy nie wiedzą jeszcze, jaka ilość biżuterii padła łupem rabusiów ani jak przedstawia się jej łączna wartość.

„Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że pod galerię podjechały dwa pojazdy. Kierujący samochodem marki Audi wjechał do wnętrza obiektu, taranując drzwi wejściowe, a następnie podjechał pod jeden z salonów jubilerskich i uderzył w jego witrynę. Znajdujący się w pojeździe dwaj sprawcy, którzy mieli na twarzach kominiarki, dokonali kradzieży biżuterii. Na tę chwilę wartość skradzionego mienia nie jest jeszcze znana. Po dokonaniu kradzieży sprawcy porzucili samochód marki Audi, opuścili teren galerii, wsiedli do drugiego pojazdu i oddalili się z miejsca zdarzenia” – relacjonuje w rozmowie z Radiem Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie.

Pierwsze ustalenia mundurowych wskazują na to, że tablice rejestracyjne zamontowane w użytym Audi skradziono tej samej nocy w powiecie ostrowskim. Na terenie zamkniętego obecnie centrum handlowego pracują funkcjonariusze, a w regionie trwa policyjna obława.

„Na miejscu intensywnie pracują policjanci, w tym funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technicy kryminalistyki. Zabezpieczane są ślady, prowadzone są oględziny miejsca zdarzenia, a także analiza zapisów monitoringu, który jest istotnym materiałem w prowadzonych czynnościach. Funkcjonariusze ustalają szczegółowy przebieg zdarzenia oraz trasę, którą mogli oddalić się sprawcy” – uzupełnia swoją wypowiedź rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz.

Śledczy na tym etapie nie przekazują żadnych dodatkowych informacji. Mundurowi skupiają się obecnie na intensywnych poszukiwaniach sprawców nocnego włamania.