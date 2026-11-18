Black Days to doskonały moment, by się przekonać, jak wiele można zyskać, wybierając zakupy w outlecie. Kurtka na zimę, nowe sneakersy, elegancka stylizacja na specjalną okazję, a może pierwsze świąteczne prezenty? W tym czasie bez pośpiechu kupisz więcej, wydając mniej, bo podczas Black Days w FACTORY rabaty liczą się od cen outletowych. Zakupowe święto zaczęło się już 16 listopada i potrwa aż do końca miesiąca.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Znane marki w cenach, które zaskakują

Siłą FACTORY Poznań jest bogata oferta sklepów oraz marek, które klienci znają, lubią i chętnie wybierają. To prawdziwe królestwo modnych ubrań i butów dla kobiet oraz mężczyzn, akcesoriów, artykułów podróżnych, a nawet biżuterii, elektroniki i produktów dla domu. Na szczególna uwagę zasługują marki sportowe, bo ich oferta w popularnym outlecie może przyprawić o zawrót głowy. Sprawdź listę sklepów w FACTORY Poznań . W FACTORY łatwo znajdziesz klasyki na lata i prawdziwe perełki z poprzednich sezonów, niedostępne już w regularnej sprzedaży. Pamiętaj, to propozycje na różne okazje, potrzeby i budżety.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Twój plan na Black Days w FACTORY

Każdy ze sklepów przygotował swoją ofertę na Black Days. Sposób kupowania to również indywidualna sprawa. Można przygotować się w domu, śledząc oferty na stronach FACTORY, albo wejść do outletowych pasaży i łowić okazje, przyglądając się sklepowym witrynom. Każdy sposób jest dobry. Black Days to doskonały moment na zakupy rzeczy, które od dawna znajdują się na liście życzeń, bo trudno przejść obojętnie obok takich okazji.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Jeden outlet, mnóstwo okazji

FACTORY mieści się w podpoznańskim Luboniu, na południowym skraju miasta, ale łatwo dotrzesz tam autem, dzięki położeniu w pobliżu głównych dróg regionalnych i autostrady A2. To świetna lokalizacja nie tylko dla mieszkańców Poznania, ale również wielu okolicznych miejscowości, jak Gniezno, Konin, Kalisz, Leszno czy nawet Grodzisk Wielkopolski. Sprawdź lokalizację FACTORY Poznań . Niezależnie od tego, skąd przyjedziesz, czeka na Ciebie szeroka oferta outletowych zakupów, znane marki i możliwość znalezienia produktów w naprawdę korzystnych „blackdaysowych” cenach.

Operatorem FACTORY jest NEINVER, jeden z wiodących właścicieli i zarządców centrów outletowych w Europie.

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