Do niepokojącej sytuacji doszło podczas jednej z gier sieciowych. 20-latek, korzystając z komunikatora internetowego, pokazywał innym graczom zdjęcia karabinków AR-15. Nie poprzestał jednak na samym chwaleniu się bronią. Sugerował również, że może jej użyć na Starym Rynku w Poznaniu.

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Informacja o groźbach dotarła do policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu za pośrednictwem dzielnicowego z Kwidzynia. Ten otrzymał ją od swojego znajomego.

Funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą. Dzięki analizie danych teleinformatycznych ustalili identyfikator gracza, dane jego konta, a następnie adres zamieszkania.

Zgłoszenie zostało potraktowane bardzo poważnie. Policjanci bardzo szybko zaczęli sprawdzać dane teleinformatyczne. Ustalili identyfikator gracza, dane konta oraz inne informacje, które umożliwiły ustalenie adresu zamieszkania - przekazał Maciej Święcichowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

20-latek tłumaczył, że to był żart. Policja zabezpieczyła karabinki

Do zatrzymania doszło 9 listopada. Policjanci pojechali do Zgierza w województwie łódzkim, gdzie w miejscu zamieszkania zatrzymali 20-latka.

Mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że zamieszczone przez niego wpisy i zdjęcia broni były tylko żartem. Policjanci zabezpieczyli dwa karabinki AR-15. Jak się okazało, była to broń typu ASG. Funkcjonariusze przejęli również telefon i laptopa mężczyzny.

20-latek usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu o zagrożeniu. Grozi mu za to kara do 8 lat pozbawienia wolności. Został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.