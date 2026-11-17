Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się 11 listopada 2026 roku w centrum Poznania. W czasie policyjnego zabezpieczenia obchodów Narodowego Święta Niepodległości jedna z funkcjonariuszek zauważyła coś niepokojącego. W rejonie skrzyżowania ulic Paderewskiego i Alei Marcinkowskiego szedł mężczyzna w sportowej kurtce, który trzymał w ręku nóż.

Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu nie zlekceważyła zagrożenia. Ruszyła za podejrzanym i natychmiast zaalarmowała pozostałych funkcjonariuszy. Dzięki sprawnej akcji policjantów z poznańskiego Grunwaldu i Północy 34-latek został zatrzymany, gdy wszedł do jednej z kamienic - przekazał rzecznik KMP w Poznaniu, podkom. Łukasz Paterski.

Przy mężczyźnie znaleziono nóż, ale to był dopiero początek. Podczas dalszych czynności policjanci zabezpieczyli również substancje psychoaktywne - pochodne mefedronu i kokainę. Ustalono, że zatrzymany znajdował się pod wpływem narkotyków i alkoholu.

Jak się okazało, 34-latek był mieszkańcem powiatu poznańskiego i miał za sobą kryminalną przeszłość. Co więcej, zakład karny opuścił zaledwie dwa dni wcześniej. Odbywał tam karę za kradzież rozbójniczą i znieważenie funkcjonariuszy. Wcześniej był także wielokrotnie karany m.in. za groźby, uszkodzenie mienia i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

Policjanci znaleźli w mieszkaniu siekierę. Miał planować zabójstwo

Śledczy przeszukali również mieszkanie wynajmowane przez 34-latka. Znaleźli tam siekierę. W toku postępowania ustalili, że mężczyzna kupił zarówno nóż, jak i siekierę w pobliskim lombardzie. Według ustaleń policjantów nie były to przypadkowe zakupy.

Wszystko wskazuje na to, że 34-latek przygotowywał się do zabójstwa innego mężczyzny. Miał obwiniać go o zniszczenie swojej rodziny. Wcześniej próbował również kierować wobec niego groźby, jednak niedoszła ofiara zdążyła zablokować jego numer telefonu.

Policjanci dotarli do mężczyzny, który miał być celem ataku. Został on przesłuchany przez śledczych.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-latkowi zarzutów czynienia przygotowań do zabójstwa, posiadania substancji psychotropowych oraz usiłowania kierowania gróźb karalnych. Podejrzany będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za zarzucane przestępstwa grozi mu nawet 22,5 roku więzienia.