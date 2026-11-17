Do tragicznego zdarzenia doszło około godz. 22:30. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierująca autem 20-latka stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, a następnie uderzyło w drzewo.

- Zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu drogowym na trasie Świeca - Odolanów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierująca samochodem osobowym marki Opel, jadąc w kierunku Odolanowa na prostym odcinku drogi, z nieustalonych dotąd przyczyn, zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w przydrożne drzewo. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń śmierć poniosła 20-letnia kobieta. Dwóch młodych mężczyzn, którzy podróżowali z nią, zostało przetransportowanych do ostrowskiego szpitala - mówi Radiu Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Teraz okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.