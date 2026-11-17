Prognoza IMGW na wtorek i środę. Deszczowa pogoda, wichury i śnieg w Tatrach

We wtorek, 17 listopada, niemal w całej Polsce będzie pochmurno i deszczowo. Na większe przejaśnienia mogą liczyć tylko mieszkańcy północy kraju. Na Pomorzu możliwe są opady krupy śnieżnej, a w górach spadnie śnieg. W Tatrach może przybyć nawet 8 cm świeżego śniegu. Temperatura wyniesie od 4-5 stopni na północy do 10 stopni na południowym wschodzie.

Dodatkowym problemem będzie silny wiatr. W najwyższych partiach gór jego porywy mogą osiągać 100 km/h. W Tatrach spodziewane są zamiecie i zawieje śnieżne.

W środę pogoda również nie będzie nas rozpieszczać. W całym kraju zapowiadane są opady deszczu, duże zachmurzenie i mocny wiatr. Na południu może wiać z prędkością dochodzącą w porywach do 80 km/h. Temperatura wzrośnie jednak do 8-13 stopni.

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Jaka pogoda w czwartek i piątek? Nadciągają burze i opady śniegu

W czwartek nadal przeważać będą chmury, a w wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu. Nad morzem niewykluczone są burze, którym może towarzyszyć krupa śnieżna. Termometry wskażą od 5 stopni na północy do 12 na południu.

W piątek miejscami zrobi się bardziej zimowo. Na północnym wschodzie oraz w Sudetach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie od 4 stopni na północnym wschodzie do 12 stopni na południowym wschodzie.

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W sobotę zrobi się wyraźnie chłodniej. Na północy, lokalnie w centrum oraz na terenach podgórskich deszcz może mieszać się ze śniegiem. W górach będzie padał sam śnieg. Temperatura wyniesie od 2 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni na południowym wschodzie. W nocy z piątku na sobotę w kotlinach karpackich możliwe są przymrozki do -2 stopni.

Niedziela także zapowiada się ponuro. Na zachodzie będzie padał deszcz, a na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem. W górach znów pojawi się śnieg. Najzimniej będzie na Podhalu, gdzie termometry pokażą zaledwie 1 stopień. Na północnym wschodzie będzie około 2 stopni, a w cieplejszych częściach kraju do 7 stopni.