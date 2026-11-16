Oficjalne ogłoszenie Roberta Pattinsona jako następcy Daniela Craiga wywołało ogromne emocje wśród fanów kultowej serii o Jamesie Bondzie. Widzowie od dawna zastanawiali się, kto przejmie po Craigu słynny smoking i wcieli się w agenta 007 w 26. filmie serii.

Reakcje na wybór 40-letniego brytyjskiego aktora są skrajne. Jedni cieszą się na myśl o nowej odsłonie szpiegowskiej sagi, inni uważają, że producenci powinni postawić na zupełnie kogoś innego. Skala emocji jest ogromna! W ciągu zaledwie 2 godzin od publikacji ogłoszenia o wampirze ze "Zmierzchu" w roli najsłynniejszego agenta, pojawiło się pod nim ponad 20 tys. komentarzy. I fani piszą dalej! Już prawie 2 miliony obserwatorów zaeagowało na post.

Robert Pattinson nowym Jamesem Bondem

Pattinson oczywiście zagrał po "Zmierzchu" wiele ważnych ról, jak np. w filmach: "Batman", "Odyseja", "Drama" czy "Primetime". Część fanów uważa, że aktor świetnie odnajdzie się w kultowej roli agenta 007, a producenci podjęli świetną decyzję. Inni przyznają, że choć liczyli na Henry'ego Cavilla, są gotowi dać Pattinsonowi szansę.

Oczywisty wybór Nie mam nic przeciwko, ale rany… On gra dosłownie WE WSZYSTKIM Nazywa się Bond! James Bond! Jedziemy z tym W gruncie rzeczy dobra wiadomość. To wprawdzie nie Henry Cavill, ale nieważne. Trzeba dać Robertowi szansę. Do dzieła!

- pisali fani na profilu Bonda Instagramie.

Fani Henry'ego Cavilla protestują. "Nie mój Bond"

Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm zwolenników Pattinsona. Wśród rozczarowanych szczególnie głośno wypowiadają się fani Henry'ego Cavilla, gwiazdora "Człowieka ze stali". Aktor już wcześniej był łączony z rolą Jamesa Bonda. Co więcej, brał udział w castingu jeszcze przed wyborem Daniela Craiga.

Wielbiciele Cavilla w komentarzach ostro ocenili decyzję producentów. Henry Cavill był jedyną poprawną odpowiedzią. Gdyby tylko istniał znany aktor, którego pragnęli fani i który byłby perfekcyjny do tej roli... NIE MÓJ BOND Nie znam nikogo, kto wybrałby Pattinsona - poza samym Amazonem... Lubię Roberta, ale no sam nie wiem, mam mieszane uczucia. Czuję, że było mnóstwo znacznie lepszych opcji Po prostu skandal!

Robert Pattinson przekona do siebie fanów Bonda?

Za 26. film o Jamesie Bondzie odpowiadać będzie Denis Villeneuve. Reżyser i Pattinson współpracowali przy "Diunie: Części trzeciej". Data kinowej premiery nowej odsłony przygód agenta 007 nie została jeszcze ujawniona.

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Sonda Czy Robert Pattinson będzie dobrym Bondem? Tak! Jest idealny do tej roli! W życiu! To jest skandal! Może i będzie dobry, ale Henry Cavill byłby lepszy Nie interesuje mnie to

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