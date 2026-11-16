TO JUŻ PEWNE! Robert Pattinson nowym Bondem! Od wampira do agenta 007! "Może być tylko jeden"

Oficjalnie ogłoszono nazwisko następcy Daniela Craiga

Koniec spekulacji! Robert Pattinson został nowym odtwórcą roli Jamesa Bonda. Informację, na którą fani kultowej serii czekali od pięciu lat, potwierdził Amazon. 40-letni aktor, znany m.in. z "Zmierzchu", "Batmana" i "Odysei", nie kryje radości z otrzymanej propozycji.

To zaszczyt, jaki zdarza się raz w życiu

O tym, kto przejmie rolę agenta 007 po Danielu Craigu, spekulowano od premiery filmu "Nie czas umierać" w 2021 r. Wśród potencjalnych następców wymieniano wiele znanych nazwisk. W ostatnich doniesieniach na czele listy kandydatów znalazł się właśnie Robert Pattinson. Teraz wszystko jest już jasne.

Jak informuje BBC, Amazon potwierdził wybór aktora 16 listopada 2026 r. o godz. 16.00 czasu polskiego. Jego zdjęcie pojawiło się na oficjalnym profilu Jamesa Bonda w mediach społecznościowych. Towarzyszyło mu krótkie nagranie z wymownym podpisem: "Tożsamość potwierdzona".

Robert Pattinson zabrał głos po ogłoszeniu, że zostanie Jamesem Bondem

Aktor nie ukrywa, jak wiele znaczy dla niego otrzymana propozycja. W oświadczeniu cytowanym przez "Variety" podkreślił, że wcielenie się w agenta 007 jest wyjątkowym wyróżnieniem.

James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a powierzenie mi roli agenta 007 to zaszczyt, jaki zdarza się raz w życiu. Powiedzieć, że ta rola to spełnienie marzeń, to nic nie powiedzieć. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany tą współpracą i wyzwaniami, które czekają mnie wraz z całym fantastycznym zespołem

– powiedział Pattinson.

Tak reżyser powitał nowego Bonda. "Może być tylko jeden"

Głos zabrał również Denis Villeneuve, reżyser kolejnej odsłony przygód agenta 007. Nie ukrywał, że wybór Pattinsona jest powodem do radości.

Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność wspaniałym aktorom, którzy dołączyli do nas w tej podróży. Otaczały nas niezwykłe talenty, jednak 007 może być tylko jeden. Z ogromną radością witam Roberta Pattinsona w roli nowego Jamesa Bonda. Ma on ponadczasową duszę 007, a jednocześnie wnosi zupełnie nowego ducha. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy

- przekazał reżyser, cytowany przez BBC.

Pattinson przejmuje kultową rolę po Danielu Craigu, który zagrał Bonda w pięciu filmach. Ostatnim był "Nie czas umierać" z 2021 r. Jak przypomina BBC, Robert Pattinson będzie siódmym aktorem wcielającym się w agenta 007 w oficjalnej serii filmowej. Przed nim tę postać grali m.in. Sean Connery, Roger Moore i Pierce Brosnan.

Po pięciu latach oczekiwania fani wreszcie poznali nazwisko nowego Bonda. Tym razem nie skończyło się na plotkach. Decyzja została oficjalnie ogłoszona!

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