Burza po słowach Kaczorowskiej o "Tańcu z Gwiazdami". Teraz odpowiada na krytykę. "Nie bójcie się mówić"

Agnieszka Kaczorowska krytycznie o "Tańcu z Gwiazdami". Wbiła szpilkę Kunie

Agnieszka Kaczorowska razem z Marcinem Rogacewiczem gościła niedawno w podcaście Małgorzaty Rozenek-Majdan. W pewnym momencie poruszyli temat obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Zakochani brali udział w siedemnastym sezonie. Z rywalizacją o Kryształową Kulę pożegnali się w siódmym odcinku, co było dla nich gorzką pigułką do przełknięcia.

W rozmowie z Rozenek-Majdan pokusiła się o dość krytyczną wypowiedź o tanecznym poziomie "TZG". Uznała, że choreografie prezentowane przez uczestników należą do najsłabszych w historii programu.

O komentarz w tej sprawie została poproszona m.in. Izabela Kuna, która obecnie jest faworytką do zwycięstwa. Aktorka odpowiedziała z charakterystycznym dla siebie dystansem.

Pani Agnieszko, jest mi strasznie przykro, ale naprawdę robię, co mogę! - powiedziała z uśmiechem w rozmowie z "Faktem".

Wydawałoby się, że był to raczej niewinny komentarz. Jednak Agnieszka Kaczorowska nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. Zamieściła na Instagramie rolę, na której razem ze swoim ukochanym spaceruje po lecie. Na nagraniu udaje, że w coś wdepnęła. "O ku(r)na!" - rzuciła, a roześmiany Marcin Rogacewicz pyta ją: "znowu wdepnęłaś?".

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Agnieszka Kaczorowska odpowiada na krytykę. Nie będzie milczeć

Filmik Kaczorowskiej nie wszystkim się spodobał. Krytycznie podszedł do tego m.in. rywalizujący z Kuną Piotr Gumulec. Teraz Agnieszka Kaczorowska postanowiła ponownie odnieść się do całego zamieszania. W serii instagramowych relacji tłumaczyła się ze swoich słów.

Podkreśliła, że nie zamierza wycofywać się ze swoich słów ani przepraszać za wyrażenie własnej opinii. Jak zaznaczyła, jako osoba od lat związana z tańcem, posiadająca wiedzę i doświadczenie, ma prawo oceniać poziom taneczny programu z perspektywy specjalistki.

Oceniłam poziom edycji, poziom programu, poziom taneczny, nie robiąc żadnych wycieczek osobistych. Bo właśnie nie chciałabym nikomu podcinać skrzydeł. Uważam, że to może być super przygoda. [...] Jednocześnie mogę powiedzieć, czy mi się coś podoba, czy nie, i jakie to jest moim zdaniem - mówiła.

Zwracając się do swoich obserwujących opowiedziała również o tym, co jej zdaniem sprawiło, że o jej słowach zrobiło się głośno. Zasugerowała, że jej krytyczna opinia została wykorzystana przez produkcję w odpowiednim momencie do wywołania medialnego zainteresowania kolejnym odcinkiem.

Żeby wam pokazać, jak to wszystko działa, opowiem wam o tym schemacie. Emisja podcastu była półtora tygodnia temu. Nikt tego nie skomentował, cisza. Dlaczego? Bo była ogromna tragedia w Polsce, była żałoba narodowa, emisja programu "Taniec z Gwiazdami" nie miała miejsca, więc nikomu się nie opłacało komentować tuż po tym, jak to wyszło. Natomiast był kolejny odcinek, który trzeba było wypromować, a wiadomo, jak się pisze, no to ludzie są ciekawi, i tak się robi PR tego programu. Więc ten mikrofon z pytaniem o komentarz wylądował u osoby, która ma ogromny szacunek środowiskowy, ma zaufanie publiczne, jest lubiana, jest dużo starsza, bo to też ma znaczenie, kogo się pyta, w odniesieniu do tego, co powiedziałam ja - tłumaczyła Agnieszka Kaczorowska.

Zwróciła też uwagę na sposób prowadzenia tej dyskusji. Jej zdaniem zamiast merytorycznej wymiany zdań pojawiły się osobiste uszczypliwości, ukrywane pod płaszczykiem ironii i żartu. Podkreśliła, że za przejaw prawdziwej klasy uznałaby uszanowanie jej prawa do własnego zdania, nawet jeśli ktoś się z nim nie zgadza.

Na koniec zwróciła się do kobiet i zaapelowała, by nie bały się zabierać głosu i nie pozwalały sobie wmówić, że powinny milczeć. Podkreśliła, że wolność polega również na możliwości spokojnego, kulturalnego i stanowczego wyrażania swoich poglądów, nawet jeśli nie wszystkim się one podobają.

I jeszcze chcę podkreślić, bo taki w ogóle był cel nagrywania tych relacji, żebyście nie bali się mówić. Bo to jest wolność, jeżeli mówicie w sposób łagodny, spokojny i kulturalny, to czemu nie? Bardzo sobie cenię bycie wolnym człowiekiem i tego wam wszystkim życzę - powiedziała na koniec.

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Agnieszka Kaczorowska ma trudną relację z "Tańcem z Gwiazdami"

Śledząc poczynania oraz wypowiedzi Agnieszki Kaczorowskiej dotyczące "Tańca z Gwiazdami" można pokusić się na stwierdzenie, że z programem łączy ją toksyczna relacja. Jej przygoda z programem rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy dołączyła do grona tancerzy. Wiosną 2015 roku wraz z Krzysztofem Wieszczkiem zdobyła Kryształową Kulę.

Po zakończeniu piątej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zrezygnowała z udziału. Pytana o powrót do tanecznego show twierdziła, że wróciłaby tylko jako jurorka. Gdy w 2024 roku program po prawie dwuletniej przerwie znowu pojawił się na ekranie, Agnieszka Kaczorowska publicznie krytykowała skład jurorski. Jej słowa nie przeszły bez echa. W ostrą wymianę zdań z tancerką wdał się Rafał Maserak.

Mimo wcześniejszych zapewnień Agnieszka Kaczorowska wróciła do "Tańca z Gwiazdami" wiosną 2025 roku. Partnerowała Filipowi Gurłaczowi, z którym otarła się o zwycięstwo. Po przegranej z influencerką Marią Jeleniewską udostępniała posty z tekstami, że "wygrał internet".

Jeszcze gorzej przyjęła eliminację w kolejnej edycji. Tańczyła wtedy ze swoim życiowym partnerem, Marcinem Rogacewiczem. Zakochani nie szczędzili sobie czułości na parkiecie. Z rywalizacji odpadli po siódmym odcinku, co nie do końca im się spodobało. Po tym nie kryli swojego rozczarowania.

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