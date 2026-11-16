Gorzkie słowa Krzysztofa Cugowskiego. "Nie byłem dobrym ojcem i chyba dobrym dziadkiem też nie jestem"

Cugowski przyznał się do rodzinnych porażek. "Nic na to nie poradzę"

Życie prywatne Krzysztofa Cugowskiego nie zawsze układało się tak, jak zapewne sam by sobie tego życzył. Muzyk ma za sobą dwa małżeństwa i jest ojcem trzech synów. W wywiadzie opublikowanym w tygodniku "Życie na Gorąco" opowiedział o rodzinnych relacjach, które bywają skomplikowane. Nie próbował przy tym przedstawiać się w samych superlatywach. Wręcz przeciwnie. W pewnym momencie padły słowa, które wyjątkowo mocno wybrzmiały.

W rozmowie wokalista został zapytany o to, jakim jest ojcem i dziadkiem. Jego odpowiedź była zaskakująco szczera. Cugowski nie próbował unikać trudnego tematu ani usprawiedliwiać się przed czytelnikami. Wprost przyznał, że nie ma o sobie w tej kwestii najlepszego zdania.

Niestety, nie byłem dobrym ojcem i chyba dobrym dziadkiem też nie jestem. Ale staram się i to jest chyba najważniejsze - wyznał artysta.

Cugowski gorzko podsumował swoje ojcostwo. Takich słów nikt się nie spodziewał

Muzyk dodał, że z jednym z wnuków ma dobre relacje, natomiast kontakt z wnuczką jest bardziej ograniczony. - Z jednym wnukiem mam dobre relacje, natomiast z wnuczką umiarkowane i nic na to nie poradzę - przyznał.

Nie lepiej wygląda kwestia kontaktów z synami. Zapytany o to, czy relacje z nimi się poprawiły, Cugowski odpowiedział dość wymijająco. Zaznaczył, że w każdej rodzinie zdarzają się lepsze i gorsze momenty. Nie ukrywał jednak, że chciałby, aby wszystko układało się pomyślnie.

Różnie jest. Raz te relacje są lepsze, raz gorsze – jak w każdej rodzinie. Życie musi być żywe, żeby człowiekowi się nie nudziło. A ja oczywiście chciałbym, żeby wszystko układało się jak najlepiej, ale nie tylko ode mnie to zależy - powiedział.

Szczególnie wymowna jest informacja dotycząca jego relacji z najstarszym synem. Jak wynika z podpisu zamieszczonego przy rodzinnym zdjęciu w gazecie, Cugowski nie ma z nim kontaktu od ośmiu lat. To sporo czasu, a takie rozstanie z bliską osobą z pewnością nie należy do łatwych doświadczeń. Wokalista nie chciał jednak szerzej rozwijać tego wątku.

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