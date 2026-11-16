Wieniawa nie widzi Mandaryny w finale "Tańca z Gwiazdami". Zaskakujące słowa jurorki show

Ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami"

Atmosfera na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" staje się coraz bardziej napięta, ponieważ w walce o Kryształową Kulę pozostali już tylko najlepsi uczestnicy, a główną nagrodę może wywalczyć wyłącznie jeden duet. Z dalszą rywalizacją w bardzo głośny sposób pożegnali się już Jasper Sołtysiewicz oraz Daria Syta-Grobelna, którzy odpadli z programu. W trakcie występu aktor nie zdołał utrzymać swojej partnerki, co skończyło się jej bolesnym upadkiem na parkiet. Na szczęście tancerka uspokoiła w rozmowie z Eską, że nie odniosła żadnych obrażeń i skomentowała całe zajście ze śmiechem.

Absolutnie nic się nie stało! Jasper zadbał o mnie w 100% i wszystko jest w porządku. (...) Para nr 5 zadbała o to, żeby pożegnanie z programem było naprawdę spektakularne! Jak odpadać, to z hukiem!

Wśród publiczności nie brakuje różnych opinii na temat tego, kto ostatecznie zawalczy w wielkim finale programu. Swoimi dość nieoczekiwanymi przewidywaniami w rozmowie z serwisem ESKA.pl podzieliła się Julia Wieniawa, która w tym sezonie pełni rolę nowej jurorki. Co ciekawe, w finałowym zestawieniu nie uwzględniła ona Mandaryny oraz partnerującego jej Krystiana Rzymkiewicza, mimo że na co dzień tancerz ten występuje w jej własnym zespole.

Julia Wieniawa wytypowała finał "Tańca z Gwiazdami". Zaskakujące słowa jurorki

Wypowiedź jurorki udowadnia, że w swoich ocenach Julia Wieniawa zupełnie nie kieruje się prywatnymi sympatiami. Piosenkarka otwarcie wskazała uczestników, którzy według niej najbardziej zasługują na udział w wielkim finale 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". W ścisłej czołówce najchętniej zobaczyłaby Helenę Englert, Izabelę Kunę oraz Piotra Gumulca, co dla wielu widzów może stanowić spore zaskoczenie.

Jest bardzo wyrównany poziom. Coraz ciężej mi wytypować osoby, które będą w finale. Mogę ci powiedzieć moje wymarzone trio. Takie, żeby był ten finał zróżnicowany. Ja oczywiście od samego początku, od pierwszego odcinka widzę Helenę Englert. Moim największym zaskoczeniem i taką metamorfozą tego programu jest Guma. On zasługuje na finał. Nie zaśmiewa tego tańca, naprawdę jest coraz lepszy. Dzisiaj pokazał dwie tak różne twarze, co mówi o jego plastyczności, ale też o tym, ile on pracy wkłada w ten program. No i trzecia osoba: Iza Kuna. Tak, żeby było na kontraście do Gumy, żeby były różne koloryty. Tak widzę ten finał

O tym, czy przewidywania Julii Wieniawy pokryją się z ostatecznymi wynikami, przekonamy się już w przyszłym tygodniu.

Julia Wieniawa - Z kim | ESKA2