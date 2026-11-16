Sandra Kubicka pokazała ponad 200-metrowe mieszkanie! Ma prywatną windę i przeszkloną sypialnię

Sandra Kubicka urządza wymarzone mieszkanie

Miniony rok przyniósł sporo zmian w życiu Sandry Kubickiej. W połowie marca rozwiodła się z Aleksandrem Milwiw-Baronem. Statusem singielki nie cieszyła się za długo. Pod koniec maja potwierdziła plotki o nowym związku. Jej wybrankiem jest przedsiębiorca Adam Zaorski.

Modelka początkowo zapewniała, że chciała nacieszyć się nową relacją z dala od zgiełku mediów. Obecnie chętnie pokazuje partnera w swoich mediach społecznościowych. Inny mężczyzna u boku to nie jedyna zmiana w życiu Sandy Kubickiej.

W sierpniu celebrytka pochwaliła się zakupem mieszkania w stolicy. Niecałe dwa lata temu cieszyła się z nabytej razem z Aleksandrem Baronem luksusowej willi pod Warszawą, ale z nie pomieszkała w niej za długo. Po rozstaniu z muzykiem przeniosła się do wynajętego mieszkania.

Teraz odlicza dni do kolejnej przeprowadzki. Tym razem już na swoje! Kubicka zdradziła swoim obserwującym, że ma nadzieję spędzić w nowym domu zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Na razie w nowym lokum odbywa się generalny remont.

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Sandra Kubicka kupiła ponad 200 metrowy apartament!

Sandra Kubicka w ostatnich tygodniach zaprezentowała fanom wizualizacje projekt urządzenia mieszkania, nad którymi pracuje razem ze znaną architektką wnętrz. Jeśli wszystko się uda to wymarzone mieszkanie gwiazdki będzie prezentować się niezwykle luksusowo i elegancko.

Wrażenie z pewnością robi metraż! Jak zdradziła na Instagramie modelka, dwupoziomowy apartament ma aż 210 metrów kwadratowych, a licząc z tarasem wychodzi prawie 300 metrów! Mieszkanie znajduje się na samej górze budynku i prowadzi do niego... prywatna winda, której drzwi otwierają się prosto do przedpokoju. Gdyby się zepsuła, Sandrę czeka wędrówka po schodach.

Niedawno wrzuciła nagranie, na którym oprowadza internautów po nowym mieszkaniu. Widać na nim, że prace remontowe nadal trwają. Zmienione zostanie wszystko oprócz kuchni, której remont zaplanowany jest na później. Sandra nie może się szczególnie doczekać sypialni. Powstanie ona nie w zwykłym pokoju, ale antresoli przez co niemal w całości będzie przeszklona!

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