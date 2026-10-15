Sandra Kubicka robi generalny remont. Pokazała, jak będzie wyglądać jej mieszkanie. Mama skomentowała!

Sandra Kubicka już szykuje się na remont!

Sandra Kubicka ma za sobą wykańczanie wspaniałego, przestronnego domu, w którym mieszkała z byłym mężem. Ale to już odległa przeszłość. Teraz przed modelką remont jej własnego gniazdka. Szykuje się demolka, ale po niej może być już tylko lepiej. Jak będą wyglądać kolejne pomieszczenia?

Gwiazda na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się wizualizacjami. Wszystko przypomina luksusowy hotel, w którym jedyne, co się robi, to wypoczywa!

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Kubicka pokazała, jak będzie wyglądać jej lokum

Sandra w sieci opublikowała wizualizacje wyremontowanych pomieszczeń. Pokazała, jak planuje urządzić salon, jadalnię, pokój do pracy, "królestwo Leonarda" i swoją sypialnię. Każde z pomieszczeń jest spore, bardzo jasne i urządzone według obecnych trendów.

W sypialni chciałam mieć hotelowy vibe, bo w takich przestrzeniach odpoczywam najbardziej. Myślę że udało nam się to odzwierciedlić

- napisała Kubicka.

Jej sypialnia ma dużo przeszkleń, wielkie łoże, drzwi ukryte w drewnianej ścianie oraz miejsce na toaletkę z oświetlonym lustrem. Pokój Sandry to marzenie każdej kobiety, a lokum jej syna - każdego malucha. Jest tam ściana z fototapetą w samoloty, są drążki do ćwiczeń, tablica do malowania kredą, miękkie łóżko i sporo miejsca do przechowywania, a przede wszystkim do zabawy. W planach jest też tipi i leżanka do czytania książek.

Królestwo Leonarda. Nie mogę się doczekać aż zobaczę to wszystko na żywo!

Z kolei salon gwiazdy to miejsce szalenie eleganckie, urządzone w neutralnych, jasnych odcieniach z przewagą bieli i czerwonymi akcentami. Jego centralną część zajmuje duży narożnik. Niedaleko zaplanowano jadalnię z fotelami dla sześciu osób, ale docelowo przy długim stole może usiąść nawet osiem osób. Jest tam również duży, przeszklony kredens.

Za salonem Kubicka ma zamiar zrobić sobie niewielki, ale bardzo gustowny gabinet do pracy z komputerem, szafami i półkami na ozdoby.

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Internauci komentują. A wśród nich mama Kubickiej!

Internauci są zachwyceni projektem mieszkania:

"Już na wizualizacjach wygląda obłędnie! Nie możemy się doczekać!", "Wieczorki na tej kanapie z herbatką zimową ahhh", "Śliczny projekt kochana", "Najważniejsze, aby szczęście, miłość były w domu, to wtedy wszystko się ułoży"

Mama Kubickiej też skomentowała jeden z jej wpisów dotyczących lokum. Napisała:

Pięknie.

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