Ruina zamiast wymarzonego mieszkania. Aktorka pokazała zdjęcia zgliszczy. "Wszystko się posypało"

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-17 19:13

Anna Karczmarczyk razem z mężem po długich poszukiwaniach znaleźli wymarzone gniazdko. By je kupić sprzedali swoje samochody. Przestronne mieszkanie w kamienicy wymaga generalnego remontu, ale to zastali na poddaszu zaskoczyło wszystkich. "Okazało się, że dach może nam spaść na głowę" - przekazała Karczmarczyk. Co dalej?

Anna Karczmarczyk poznała męża na planie "Tańca z Gwiazdami"

Anna Karczmarczyk (34 l.) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Pierwsze kroki w aktorstwie stawiała już jako nastolatka. Przełomem była rola w kontrowersyjnych "Galeriankach" Katarzyny Rosłaniec. Rola Alicji otworzyła jej drzwi do prawdziwej kariery. Dziś aktorka pojawia się zarówno w popularnych serialach, jak i cenionych filmach. W 2016 roku w parze z Jackiem Jeschke (34 l.) wygrała piątą edycję "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Równie dobrze układa jej się w życiu prywatnym. Na planie "Tańca z Gwiazdami" poznała producenta telewizyjnego, Pascala Litwina (35 l.). W 2018 roku para wzięła ślub, a trzy lata później doczekali się pierwszego dziecka. Anna Karczmarczyk bardzo dba o prywatność swoich bliskich. Chociaż aktywnie prowadzi profil na Instagramie, to bardzo rzadko pokazuje na nim swojego ukochanego, a jej pociecha nie pojawia się wcale. Do tej pory nie zdradziła płci dziecka.

Zobacz również: Karolina Gilon kupuje mieszkanie w Hiszpanii! Niedawno chwaliła się luksusowym apartamentem

Anna Karczmarczyk pokazała zrujnowane mieszkanie

Gwiazda "Na dobre i na złe" pochwaliła się za to prawdziwym pogorzeliskiem. Jak przekazała w social mediach, niedawno razem z mężem kupili wymarzone mieszkanie. Odpowiedniego lokum szukali dwa lata. W końcu udało im się znaleźć przestronne mieszkanie w kamienicy z poddaszem. By ubierać na wkład własny sprzedali swoje samochody.

Plan prosty: remont i za pół roku się wprowadzamy. Sprzedaliśmy samochody, żeby uzbierać wkład własny na kredyt, ekipy były zarezerwowane, wszystko dopięte - przekazała Karczmarczyk na nagraniu. 

Gdy ekipa remontowa weszła do środka, zaczęły się problemy. Ściany na poddaszu zaczęły się sypać. Stan dachu również pozostawiał wiele do życzenia. 

Remont ruszył z grubej rury, zaczęliśmy skuwać stare tynki i wtedy wszystko się posypało. Dosłownie. Gdy odsłoniliśmy konstrukcję, okazało się, że dach zapada się do środka. Stanęliśmy przed wyborem: odpuścić i sprzedać problem dalej, czy wejść w to na maksa - dodała aktorka.

Anna Karczmarczyk i Pascal Litwin zdecydowali się na tę drugą opcję i nie odpuszczają. Wiele wskazuje na to, że remont potrwa o wiele dłużej, ale w końcu będą mogli cieszyć się wymarzonym mieszkaniem. Aktorka zapowiedziała, że pojawi się kolejna część nagrania z budowy.

Zobacz również: Małgorzata Socha pokazała kulisy "hiszpańskiej budowy". Totalna demolka pięknej willi!

Anna Karczmarczyk
Galeria zdjęć 20
Super Express Google News
"Na dobre i na złe" - sprawdź, ile wiesz o serialu z Leśnej Góry
Pytanie 1 z 12
Kiedy wyemitowano pierwszy odcinek serialu?
Anna Karczmarczyk szczerze o rozbieranych zdjęciach. Niczego się nie wstydzi
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANNA KARCZMARCZYK