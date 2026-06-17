Ruina zamiast wymarzonego mieszkania. Aktorka pokazała zdjęcia zgliszczy. "Wszystko się posypało"

Anna Karczmarczyk poznała męża na planie "Tańca z Gwiazdami"

Anna Karczmarczyk (34 l.) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Pierwsze kroki w aktorstwie stawiała już jako nastolatka. Przełomem była rola w kontrowersyjnych "Galeriankach" Katarzyny Rosłaniec. Rola Alicji otworzyła jej drzwi do prawdziwej kariery. Dziś aktorka pojawia się zarówno w popularnych serialach, jak i cenionych filmach. W 2016 roku w parze z Jackiem Jeschke (34 l.) wygrała piątą edycję "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Równie dobrze układa jej się w życiu prywatnym. Na planie "Tańca z Gwiazdami" poznała producenta telewizyjnego, Pascala Litwina (35 l.). W 2018 roku para wzięła ślub, a trzy lata później doczekali się pierwszego dziecka. Anna Karczmarczyk bardzo dba o prywatność swoich bliskich. Chociaż aktywnie prowadzi profil na Instagramie, to bardzo rzadko pokazuje na nim swojego ukochanego, a jej pociecha nie pojawia się wcale. Do tej pory nie zdradziła płci dziecka.

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Anna Karczmarczyk pokazała zrujnowane mieszkanie

Gwiazda "Na dobre i na złe" pochwaliła się za to prawdziwym pogorzeliskiem. Jak przekazała w social mediach, niedawno razem z mężem kupili wymarzone mieszkanie. Odpowiedniego lokum szukali dwa lata. W końcu udało im się znaleźć przestronne mieszkanie w kamienicy z poddaszem. By ubierać na wkład własny sprzedali swoje samochody.

Plan prosty: remont i za pół roku się wprowadzamy. Sprzedaliśmy samochody, żeby uzbierać wkład własny na kredyt, ekipy były zarezerwowane, wszystko dopięte - przekazała Karczmarczyk na nagraniu.

Gdy ekipa remontowa weszła do środka, zaczęły się problemy. Ściany na poddaszu zaczęły się sypać. Stan dachu również pozostawiał wiele do życzenia.

Remont ruszył z grubej rury, zaczęliśmy skuwać stare tynki i wtedy wszystko się posypało. Dosłownie. Gdy odsłoniliśmy konstrukcję, okazało się, że dach zapada się do środka. Stanęliśmy przed wyborem: odpuścić i sprzedać problem dalej, czy wejść w to na maksa - dodała aktorka.

Anna Karczmarczyk i Pascal Litwin zdecydowali się na tę drugą opcję i nie odpuszczają. Wiele wskazuje na to, że remont potrwa o wiele dłużej, ale w końcu będą mogli cieszyć się wymarzonym mieszkaniem. Aktorka zapowiedziała, że pojawi się kolejna część nagrania z budowy.

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