Karolina Gilon kupuje mieszkanie w Hiszpanii! Niedawno chwaliła się luksusowym apartamentem

Karolina Gilon kupuje mieszkanie w Hiszpanii

Gwiazdy show-biznesu chętnie inwestują swoje pieniądze w nieruchomości. Te bardziej zaradne mogą pochwalić się nawet kilkoma adresami. Gdy już zaspokoją swoje potrzeby mieszkaniowe w Polsce, swój wzrok często kierują ku zagranicznym lokalizacją. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Hiszpania.

Niemal na stałe mieszka tam Piotr Gąsowski (62 l.), który Malagę traktuje jak swój drugi dom. Za jego namową posiadłość w Hiszpanii kupili Maciej Dowbor (47 l.) i Joanna Koroniewska (48 l.). Niedawno dołączyła do nich Barbara Kurdej-Szatan z mężem (40 l.). Na Półwyspie Iberyjskim zadomowiła się również Agata Młynarska (61 l.). W piękną prawdziwie hiszpańską willę swoje środki zainwestowali Borys Szyc (47 l.) i Justyna Nagłowska (45 l.). Obecnie przechodzi ona generalny remont.

Własną nieruchomość w słonecznej Hiszpanii wymarzyła sobie Karolina Gilon (36 l.). Dawna prowadząca "Love Island: Wyspa miłości". Podczas nagrywania randkowego reality show spędzała tam nawet kilka miesięcy w roku. W rozmowie z obserwującymi przyznała, że pokochała wtedy ten kraj, jego kulturę oraz ludzi.

Razem ze swoim partnerem Mateuszem poważnie rozważają zakup mieszkania za granicą. Co więcej, dostali już "zielone światło" od hiszpańskiego banku w sprawie kredytu, który oferuje korzystniejsze warunki niż polskie banki. Nie działają sami. Korzystają z pomocy Polaków, którzy na miejscu zajmują się m.in. prawnymi aspektami.

Zobacz również: Polskie gwiazdy i ich hiszpańskie posiadłości. Przyciąga je tam nie tylko słońce!

Karolina Gilon chwali się luksusowym apartamentem

Celebrytka urządziła sesję Q&A, w której odpowiedziała na pytania internautów. Część dopytywała się o ceny nieruchomości ("od 250 tysięcy po miliony"). Nie zabrakło również pytań o to, czy zostaną w Hiszpanii na stałe. Na razie Gilon wyklucza taki scenariusz. Ma to być ich typowo urlopowa miejscówka.

Nie, na razie absolutnie nie mamy tego w planach, żeby tam mieszkać na co dzień. Będziemy tam po prostu latać zimą, jesienią, żeby sobie tak wakacjować trochę. Będziemy tam spędzać rzeczywiście częściej czas, latać tam, próbować nowych rzeczy itd. Bo kochamy to miejsce, ale nie w kontekście wyprowadzki, że po prostu przenosimy się tam na stałe - mówiła.

Jednak w dalszej części odpowiedzi przyznała, że życie może się różnie potoczyć i nie wyklucza, że będą tam przebywać coraz częściej.

Nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Różnie może być, może tak się zakochamy, że będziemy chcieli być tam częściej, ale na razie tego w planach nie mamy. Także zostajemy w Polsce, ale na pewno lato w Polsce kocham, więc nigdzie się nie wybieramy - dodała.

Karolina Gilon nie tak dawno oprowadzała swoich internetowych fanów po warszawskim mieszkaniu. Na Instagramie napisała, że nie są to tylko cztery ściany, ale "spełnienie marzeń i nowy rozdział". Przestronny apartament pełen jest nowoczesnych rozwiązań, a właściciele zdecydowanie nie szczędzili podczas urządzania wnętrz.

Zobacz również: Małgorzata Socha pokazała kulisy "hiszpańskiej budowy". Totalna demolka pięknej willi!

17

Domy gwiazd Pytanie 1 z 8 Która gwiazda tu mieszka? Kris Jenner Ellen DeGeneres Al Pacino Następne pytanie