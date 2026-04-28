Małgorzata Socha pokazała kulisy "hiszpańskiej budowy". Totalna demolka pięknej willi!

Aleksandra Kalita
2026-04-28 19:29

W połowie marca Małgorzata Socha pokazała zdjęcia z wielkiego remontu domu. Skala rozbiórki robi ogromne wrażenie. Z budynku zostały głównie ściany i drzwi. Aktorka wróciła na budowę, żeby pokazać, jak wyglądają prace nad nowym wnętrzem. Może trudno to sobie teraz wyobrazić, ale znając gust gwiazdy, wkrótce będzie tam pięknie.

Małgorzata Socha marzy od domu w Hiszpanii

Małgorzata Socha (45 l.) jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych aktorek w Polsce. Na ekranie zadebiutowała mając zaledwie 18 lat i od tamtej pory niemal nie schodzi z planów filmowych. Aktorka regularnie współpracuje ze znanymi markami, co z pewnością przekłada się na jej zarobki.

Prywatnie związana jest z Krzysztofem Wiśniewskim, z którym wychowują dwie córki, Zofię (ur. 2013) i Barbarę (ur. 2017), oraz syna Stanisława (ur. 2018). Gwiazda polskiego show-biznesu razem z rodziną mieszka z dala od zgiełku stolicy. Małgorzata Socha swoje miejsce na ziemi znalazła Michałowicach pod Warszawą. Na Instagramie aktorki można znaleźć zdjęcia z jej luksusowej willi. Nieruchomość o powierzchni ok. 350 metrów kwadratowych otacza piękny ogród.

Jednak jedna posiadłość to dla niej za mało. Kilka lat temu Małgorzata Socha wyznała, że chciałaby zamieszkać w słonecznej Hiszpanii.

Hiszpania jest na tyle blisko, że zawsze można szybko wrócić i na tyle daleko, że można złapać reset od naszej rzeczywistości. Do tego piękna pogoda przez cały rok, fantastyczna kuchnia i cudowni ludzie. To jest mój raj - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Małgorzata Socha pokazała filmik z "hiszpańskiej budowy"

Wiele wskazuje na to, że udało jej się spełnić to marzenie. W połowie marca na Instagramie pochwaliła się serią zdjęć z totalnego remontu pewnej nieruchomości.

Kochani, zaczęło się… wielki remont, a właściwie wielka demolka. Na ten moment więcej tu kurzu niż planu, ale działamy! Trzymajcie kciuki, żeby z tego chaosu wyszło coś pięknego - napisała pod serią zdjęć z wnętrza budynku, z którego zostały same ściany, okna i drzwi.

Socha nie zdradziła lokalizacji nowego lokum, co wywołało falę spekulacji i domysłów. Część z ponad jej miliona obserwujących przeraziła się, że aktorka całkowicie zdemolowała swoją podwarszawską willę. Jednak kilka osób zauważyło, że wnętrze (a raczej to, co z niego pozostało) bardziej przypomina hiszpańskie budownictwo. Wskazywać miały na to m.in. charakterystyczne schody oraz drzwi.

Pod koniec kwietnia Małgorzata Socha wróciła na budowę i pokazała kolejny etap. Na instagramowej relacji zaprosiła swoich fanów tour po "jej hiszpańskiej budowie". Wyraźnie ucieszyła się z dostawy armatury do łazienki. Pokazała również fragment przyszłej kuchni z oknem. Do końca prac jeszcze długa droga. Znając gust i dobry styl gwiazdy nie mamy wątpliwości, że wkrótce będzie tam naprawdę pięknie.

