Małgorzata Socha pokazała kulisy "hiszpańskiej budowy". Totalna demolka pięknej willi!

Małgorzata Socha marzy od domu w Hiszpanii

Małgorzata Socha (45 l.) jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych aktorek w Polsce. Na ekranie zadebiutowała mając zaledwie 18 lat i od tamtej pory niemal nie schodzi z planów filmowych. Aktorka regularnie współpracuje ze znanymi markami, co z pewnością przekłada się na jej zarobki.

Prywatnie związana jest z Krzysztofem Wiśniewskim, z którym wychowują dwie córki, Zofię (ur. 2013) i Barbarę (ur. 2017), oraz syna Stanisława (ur. 2018). Gwiazda polskiego show-biznesu razem z rodziną mieszka z dala od zgiełku stolicy. Małgorzata Socha swoje miejsce na ziemi znalazła Michałowicach pod Warszawą. Na Instagramie aktorki można znaleźć zdjęcia z jej luksusowej willi. Nieruchomość o powierzchni ok. 350 metrów kwadratowych otacza piękny ogród.

Jednak jedna posiadłość to dla niej za mało. Kilka lat temu Małgorzata Socha wyznała, że chciałaby zamieszkać w słonecznej Hiszpanii.

Hiszpania jest na tyle blisko, że zawsze można szybko wrócić i na tyle daleko, że można złapać reset od naszej rzeczywistości. Do tego piękna pogoda przez cały rok, fantastyczna kuchnia i cudowni ludzie. To jest mój raj - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Zobacz również: Agata Młynarska kupiła i wyremontowała dom w Hiszpanii. Wyszło taniej niż za mieszkanie w Warszawie?!

Małgorzata Socha pokazała filmik z "hiszpańskiej budowy"

Wiele wskazuje na to, że udało jej się spełnić to marzenie. W połowie marca na Instagramie pochwaliła się serią zdjęć z totalnego remontu pewnej nieruchomości.

Kochani, zaczęło się… wielki remont, a właściwie wielka demolka. Na ten moment więcej tu kurzu niż planu, ale działamy! Trzymajcie kciuki, żeby z tego chaosu wyszło coś pięknego - napisała pod serią zdjęć z wnętrza budynku, z którego zostały same ściany, okna i drzwi.

Socha nie zdradziła lokalizacji nowego lokum, co wywołało falę spekulacji i domysłów. Część z ponad jej miliona obserwujących przeraziła się, że aktorka całkowicie zdemolowała swoją podwarszawską willę. Jednak kilka osób zauważyło, że wnętrze (a raczej to, co z niego pozostało) bardziej przypomina hiszpańskie budownictwo. Wskazywać miały na to m.in. charakterystyczne schody oraz drzwi.

Pod koniec kwietnia Małgorzata Socha wróciła na budowę i pokazała kolejny etap. Na instagramowej relacji zaprosiła swoich fanów tour po "jej hiszpańskiej budowie". Wyraźnie ucieszyła się z dostawy armatury do łazienki. Pokazała również fragment przyszłej kuchni z oknem. Do końca prac jeszcze długa droga. Znając gust i dobry styl gwiazdy nie mamy wątpliwości, że wkrótce będzie tam naprawdę pięknie.

Zobacz również: Barbara Kurdej-Szatan kupiła dom w Hiszpanii! Chce się tam przeprowadzić na stałe?

