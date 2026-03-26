Agata Młynarska kupiła i wyremontowała dom w Hiszpanii. Wyszło taniej niż za mieszkanie w Warszawie?!

Zagraniczne domy polskich gwiazd

Gwiazdy show-biznesu lubią korzystać z korzyści finansowych, jakie daje im sława. Niektórzy inwestują, jeżdżą po świecie, a inni łączą te dwie rzeczy i kupują nieruchomości za granicą. Korzystają z nich w czasie wakacji, a niektórzy przenieśli się do swoich posiadłości na stałe. Najczęściej na swój drugi dom wybierają słoneczne kraje.

Zagranicznymi posiadłościami może pochwalić się Natalia Siwiec (42 l.), która od kilku lat na stałe mieszka w meksykańskim Tulum. Kilka mieszkań w Polsce i za granicą ma Kayah (58 l.). Polskie gwiazdy na swój drugi dom często wybierają Hiszpanię. Za namową Piotra Gąsowskiego (61 l.) dom kupili tam Joanna Koroniewska (47 l.) i Maciej Dowbor (47 l.).

Niedawno właścicielką hiszpańskiej posiadłości stała się również Katarzyna Dowbor (67 l.). Jednak zanim tam zamieszka musi przeprowadzić generalny remont. A w tym ma spore doświadczenie. Na początku roku zakupem domku w Costa del Sol, niedaleko Malagi, pochwalili się Barbara Kurdej-Szatan (40 l.) z mężem.

Zobacz również: Barbara Kurdej-Szatan kupiła dom w Hiszpanii! Chce się tam przeprowadzić na stałe?

Agata Młynarska ma uroczy domek w Walencji

Wakacje na Półwyspie Iberyjskim często spędzała Agata Młynarska (61 lat) wraz z mężem Przemysławem. Na co dzień mieszkają w Warszawie. z którą dziennikarka jest bardzo związana. Jednak gdy tylko może ucieka z bliskimi w bardziej ciepłe klimaty, najczęściej wybierając właśnie Hiszpanię.

Zimą 2018 roku podczas wakacji w Walencji Młynarska z mężem przypadkowo znaleźli uroczy domek. Chociaż był w stanie do generalnego remontu, to miał w sobie coś, co sprawiło, że postanowili go kupić i wyremontować na własną rękę. W jednym z instagramowych wpisów dziennikarka zdradziła, że zakochali się w tym miejscu od pierwszego wejrzenia.

Agata Młynarska gościła niedawno w podcaście "Galaktyka Plotek". W rozmowie wspominała, że była to spontaniczna decyzja.

Mój mąż zobaczył domeczek i tam było napisane "property for rent, for sale" [nieruchomość do wynajęcia, na sprzedaż - red.]. Weszliśmy tam, tak dla zabawy. Ja mówię: "Co my robimy?", a on na to: "Co nam szkodzi, mamy wolny czas". Poprosiliśmy pana, żeby nam pokazał, jak tam jest - opowiadała.

Zobacz również: Kayah kupiła mieszkanie w Wenecji! Szklana podłoga i widok za oknem zapierają dech!

Agata Młynarska kupiła i wyremontowała dom w Hiszpanii

"Przemiły pan" oprowadził ich po okolicy i pokazał nieruchomości na sprzedaż. I tak trafili do domu, który choć zniszczony bardzo przypadł im do gustu.

Ten przemiły pan pokazał nam domeczki na wzgórzu. Trafiliśmy do takiego domku z lat 80., trochę zrujnowanego, jak z "Tajemniczego ogrodu", zarośniętego. Gdzieś był jakiś gołąb w kominku, 17 kotów tam latało, brudny basen, brudna ziemia, piękne drzewo cytrynowe i oliwki - dodała Młynarska.

Dość szybko zdecydowali się na zakup. Później miesiąc po miesiącu doprowadzali domek do porządku. We wrześniu ubiegłego roku córka Wojciecha Młynarskiego oprowadziła swoich fanów po budynku, który stał się dla niej ostoją. Niewielka posiadłość jest pięknie umiejscowiona. Ma basen i dwa tarasy. Z jednego rozpościera się widok na morze i gaje pomarańczowe, a drugi otoczony jest drzewkami oliwnymi.

W rozmowie dziennikarka opowiedziała również o kosztach zakupy posiadłości. Chociaż nie podała konkretnej kwoty, to stwierdziła, że hiszpański domek kosztował tyle, co dwupokojowe mieszkanie w stolicy.

Cena nie była wcale taka wysoka. Mniej więcej odpowiednik dwupokojowego mieszkania w Warszawie - przyznała.

Zobacz również: Maria Jeleniewska ma aż 3 apartamenty w Hiszpanii. Szybko się dorobiła! Jedno mieszkanie oddała mamie

Quiz. Jak dobrze pamiętasz piosenki Wojciecha Młynarskiego? Te teksty w PRL znał każdy! Pytanie 1 z 10 Dokończ fragment piosenki „Nowa jElita”. „I tak myślę sobie kończąc ten kuplecik, że ten lekarz będzie eksperymentował, i jak dobrze się postara, to choroba będzie stara...” lecz jElita pozostaną na swym miejscu lecz jElita to się nam szykuje nowa lecz jElita będzie zwarta i gotowa Następne pytanie