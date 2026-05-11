Koterski skomentował wyniki "TzG". Jego słowa do Fabijańskiego zaskakują

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-11 14:41

Finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami" dostarczył wielu emocji, a ostatecznie to Gamou Fall sięgnął po zwycięstwo. Pokonał tym samym faworyzowanego Sebastiana Fabijańskiego, który otrzymał jednak ogromne wsparcie od Michała Koterskiego. Znany aktor niespodziewanie włączył się do wywiadu, by wyrazić swoje uznanie dla występów 38-latka.

Gamou Fall triumfuje w finale "Tańca z gwiazdami"

Zwieńczeniem 18. odsłony "Tańca z gwiazdami" był pełen wrażeń finał. Publiczność zdecydowała, że to Gamou Fall opuścił parkiet z Kryształową Kulą i czekiem na 200 tysięcy złotych. Warto dodać, że rozpoczynając swoją przygodę z wiosenną edycją programu, był on stosunkowo mało rozpoznawalny na tle innych gwiazd, o czym otwarcie mówił.

"Zdecydowanie byłem najmniej znanym uczestnikiem, ale chyba chodzi o to w tej drodze, żeby być sobą i ludzie widzą, jak jesteś sobą, doceniają to. Tak samo, jak widzą ciężką pracę i gdy nabiera ona kształtów z tygodnia na tydzień. To jest to" - wyznał w rozmowie z Eską.

Sebastian Fabijański i jego taneczna przemiana w "TzG"

To właśnie Sebastian Fabijański od początku był typowany na zwycięzcę. Aktor świetnie odnalazł się w "Tańcu z gwiazdami", a format ten dał mu szansę na odsłonięcie swojej mniej znanej, prywatnej natury. Tę metamorfozę doceniła nie tylko publiczność przed telewizorami, ale i osoby ze środowiska show-biznesu, dopingujące go prosto ze studia. Michał Koterski, który był obecny podczas finału, przerwał nagrywany z Fabijańskim wywiad, by otwarcie go pochwalić.

Michał Koterski o występie Sebastiana Fabijańskiego

Michał Koterski kibicował Sebastianowi Fabijańskiemu z poziomu widowni, trzymając duży plakat z hasłem "Seba + Jula = Kryształowa Kula". Kiedy emocje po finale opadły i uczestnicy pozowali na ściance, 46-latek podszedł do finałowej pary podczas przeprowadzania wywiadu. Postanowił publicznie wyrazić swój podziw dla znajomego z branży, przekazując mu ciepłe słowa wsparcia.

"Pamiętaj, nie zawsze trzeba wygrać, żeby być wygranym, a ty już wygranym jesteś dla nas wszystkich. Kochamy cię takiego, jakim jesteś. Zresztą twoją piękną tancerkę też. Sebcio najlepszy!" - powiedział w rozmowie z Eską.

