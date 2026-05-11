Eurowizja 2026: Metalowe uderzenie z Serbii. Zmiotą ze sceny konkurencję?!

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska w pierwszym półfinale

Już za kilka dni odbędzie się finał jubileuszowej siedemdziesiątej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Ubiegłoroczny konkurs wgrał JJ, reprezentant Austrii, dlatego w tym roku konkurs odbędzie się w Wiedniu. W tym roku Polskę reprezentować będzie Alicja Szemplińska (23 l.). Młoda piosenkarka miała reprezentować Polskę już w 2020 roku, ale konkurs został odwołany. Trzy lata później brała udział w krajowych eliminacjach, ale przegrała z Blanką (26 l.).

Utalentowana Polka wystąpi w pierwszym półfinale. Odbędzie się on we wtorek, 12 maja. W sumie w pierwszym zobaczymy reprezentantów piętnastu krajów, w tym ze Szwecji, Grecji, Finlandii, San Marino czy Niemiec. Alicja Szemplińska wyjdzie na eurowizyjną scenę niemal na samym końcu - jako czternasta. Przed Polską zaprezentuje się wykonawca z San Marino, a po z Serbii. Czy czternastka będzie dla Polski szczęśliwą liczbą?

Zobacz również: Alicja Szemplińska na turkusowym dywanie Eurowizji 2026. Reprezentantka Polski olśniła w Wiedniu

Eurowizja 2026: Czym zaskoczy reprezentacja Serbii?

Szemplińska o przejście do finału będzie rywalizować również z najbardziej komentowanych formacji tegorocznej Eurowizji, czyli zespołem Lavinia. Serbia kolejny raz udowodniła, że nie lubi nudy i tym razem wysłała na popularny konkurs zespół metalowy. Charyzmatyczna grupa zaskoczyła fanów Eurowizji energetycznym show i nowoczesnym brzmieniem. Dla wielu są czarnym koniem konkursu.

Grupa z Serbii stawia na połączenie mocnego grania z bałkańskim klimatem, czym wyróżniają się w tegorocznym konkursie. W pamięć zapadają również sceniczne stylizacje członków zespołu. Grupa Lavina od miesięcy aktywnie działa w mediach społecznościowych. Zwiększa to jej rozpoznawalność i popularność.

Czy serbski zespół okaże się jednym z największych hitów Konkurs Piosenki Eurowizji 2026? O tym przekonamy się już podczas najbliższego półfinału konkursu Eurowizji.

Zobacz również: Alicja Szemplińska zaskoczyła w Amsterdamie. Fani analizują nową oprawę "Pray" przed Eurowizją

11

Sonda Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska? Będzie w top 10 lub wyżej! Awansuje do finału, ale będzie między 11. a 20. miejscem. Awansuje do finału, ale będzie w ostatniej piątce. Nie przejdzie do finału.