Alicja Szemplińska zakoczyła w Amsterdamie. Fani analizują nową oprawę "Pray" przed Eurowizją

Widzowie zdecydowali, że na scenie 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w barwach Polski usłyszymy Alicję Szemplińską z piosenką "Pray". Artystka bezapelacyjnie triumfowała w krajowych eliminacjach, zdobywając najwyższy wynik zarówno w głosowaniu SMS-owym, jak i internetowym. Obecnie wokalistka sprawdza swoje siły przed zagraniczną publicznością. Niedawno wzięła udział w swojej pierwszej imprezie promocyjnej, tak zwanym pre-party, które stanowi ważny element przygotowań do majowego widowiska w Austrii.

Eurowizja 2026. Kiedy na scenie zaprezentuje się Alicja Szemplińska?

Zgodnie z wynikami losowania, polska propozycja zostanie zaprezentowana we wtorek, 12 maja, podczas drugiej części pierwszego koncertu półfinałowego. Szemplińska, która ostatecznie wygrała krajowe preselekcje z poparciem na poziomie 32 procent, zdobył wcześniej możliwość reprezentowania naszego kraju w 2020 roku, jednak ówczesna edycja została odwołana przez pandemię. Producenci tegorocznego widowiska przydzielili polskiej reprezentantce czternasty numer startowy, co oznacza, że wystąpi jako przedostatnia. Awans do Wielkiego Finału wymaga od niej pokonania przynajmniej pięciu innych konkurentów.

Występ Alicji Szemplińskiej w Amsterdamie. Odświeżone wizualizacje do "Pray" zachwyciły?

Uczestnicy konkursu muszą umiejętnie łączyć wyczerpujące próby z aktywnością medialną i spotkaniami z sympatykami formatu. Odbyły się już oficjalne imprezy promocyjne w Oslo oraz Amsterdamie. Holenderska stolica przyciągnęła niemal wszystkich tegorocznych artystów, w tym również polską delegację. Alicja Szemplińska zaprezentowała tam utwór "Pray" z zupełnie nową warstwą graficzną, która znacząco różniła się od tej znanej z polskich eliminacji. Na ekranach za plecami wokalistki wyświetlano m.in. motyw pękających witraży.

Ostateczny kształt majowego występu wciąż pozostaje owiany tajemnicą - sama piosenkarka nie dzieli się detalami scenicznymi. Wiadomo jednak na pewno, że na wiedeńskiej scenie pojawi się pokaźnych rozmiarów rekwizyt. Krótko po powrocie z koncertu w Amsterdamie, Szemplińska udała się na salę treningową razem z grupą taneczną, co jednoznacznie potwierdza obecność choreografii w jej eurowizyjnym show. Zdjęcia z "Eurovision in Concert 2026" znajdziecie w naszej galerii.

Eurowizja 2026 w Wiedniu. Zaledwie 35 państw stanie do rywalizacji

Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji został zaplanowany na 12, 14 i 16 maja. Areną zmagań wokalistów będzie Wiener Stadthalle zlokalizowana w stolicy Austrii, państwa triumfującego w poprzednim roku. W tegorocznej rywalizacji wezmą udział przedstawiciele zaledwie 35 krajów, co stanowi najniższą frekwencję od 2003 roku. Ta sytuacja to bezpośredni efekt szerokiego bojkotu wywołanego dopuszczeniem do udziału reprezentacji Izraela. Barw Polski bronić będzie Alicja Szemplińska ze swoim numerem "Pray".

