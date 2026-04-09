Niemcy wycofują się z Eurowizji Junior na stałe. Dlaczego?

Czwarty triumf Francji na Eurowizji Junior stał się faktem pod koniec 2025 roku, gdy dziecięcy konkurs odbywał się w Gruzji. Zastanawiające jest jednak, kto zorganizuje najbliższą edycję muzycznego show. Pewne jest natomiast to, że na europejskiej scenie nie zobaczymy już reprezentantów Niemiec: krajowy nadawca decyzję o wycofaniu się z rywalizacji.

Niemcy żegnają się z Eurowizją Junior

Dziecięcy kanał KiKA oficjalnie poinformował o definitywnym zakończeniu swojej przygody z Eurowizją Junior, co oznacza brak niemieckiego reprezentanta w najbliższej przyszłości. Niemcy, od swojego debiutu w 2020 roku, wystąpili w konkursie zaledwie cztery razy. Odpuścili rywalizację w Armenii i Gruzji, stosując się do ostrzeżeń niemieckiego rządu przed podróżowaniem w rejon Kaukazu. Ich największym sukcesem pozostaje dziewiąte miejsce w klasyfikacji w 2023 roku.

Przedstawiciele telewizji zaznaczają, że decyzja dojrzewała przez wiele miesięcy. Choć KiKA podziękowała młodym artystom i partnerom za dotychczasową kooperację, nie zdradziła szczegółów swoich motywacji. Z kolei portal ESC Kompakt, specjalizujący się w eurowizyjnej tematyce, zwraca uwagę na znaczące obciążenia finansowe. Istotny może być również fakt, że od 2025 roku za "dorosłą" Eurowizję nie odpowiada już główny nadawca publiczny ARD. Zastąpiła go stacja SWR, która nie przejawia większego zainteresowania formatami dziecięcymi.

Dzieci w show biznesie budzą kontrowersje. Czy Eurowizja Junior przetrwa zakaz social mediów?

Obecność dzieci w telewizyjnych formatach rozrywkowych od dawna wywołuje dyskusje natury etycznej. Na Eurowizji Junior funkcjonują obecnie zasady bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone z inicjatywy brytyjskiej stacji BBC. Brytyjczycy dołączyli do konkursu w 2022 roku, ale po dwóch edycjach zrezygnowali z udziału. Serwis ESC Kompakt podkreśla, że niemieccy uczestnicy (Susan, Pauline, Fia i Bjarne) posługiwali się wyłącznie imionami, ponieważ niemieckie prawo zabrania ujawniania pełnych danych dzieci w takich programach. To prowokuje przypuszczenia, że za rezygnacją może stać zaostrzające się podejście w kwestii najmłodszych w show-biznesie i w sieci. Wiele krajów rozważa wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez młodzież. Tymczasem platformy tego typu są kluczowym elementem promocji Eurowizji Junior, co w swoich corocznych statystykach podkreśla organizator, czyli Europejska Unia Nadawców. Ostatnio kroki w tym kierunku podjęła Grecja: zakaz wejdzie tam w życie na początku 2027 roku.

Gdzie odbędzie się Eurowizja Junior 2026? Tajemnica wokół gospodarza konkursu

Na ten moment wciąż brakuje oficjalnych informacji o gospodarzu Eurowizji Junior 2026. Zwycięska Francja szybko zrezygnowała z organizacji imprezy, co wymusiło poszukiwania nowej lokalizacji. Gotowość do przygotowania widowiska zadeklarowało San Marino, jednak telewizja publiczna w tym niewielkim kraju poinformowała, że ich propozycja musiała uznać wyższość oferty z Macedonii Północnej. Pojawiają się nieoficjalne doniesienia, że konkurs zagości zatem w Skopju, choć na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Macedonia Północna od 2023 roku nie uczestniczy w głównej Eurowizji, ale kontynuuje swoją przygodę z formatem dziecięcym. Choć nigdy nie stanęła na podium, to w poprzedniej edycji zajęła siódmą lokatę.

Dotychczas swój udział w Eurowizji Junior potwierdziły jedynie Gruzja, Holandia, Irlandia, Macedonia Północna, Polska oraz Portugalia. Reprezentanta naszego kraju poznamy w finale "The Voice Kids". Z kolei długa lista 14 nadawców, do której należy m.in. Izrael, poinformowała o braku udziału lub rezygnacji z debiutu.

