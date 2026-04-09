Alicja Szemplińska zdeklasowała rywali. TVP zdradza szczegółowe wyniki głosowania widzów

Kamil Polewski
2026-04-09 11:51

8 marca Alicja Szemplińska triumfowała w polskich eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji. Jej piosenka „Pray” zyskała największe uznanie widzów, którzy mogli wspierać faworytów poprzez bezpłatną aplikację oraz wiadomości SMS. Do tej pory szczegóły oddanych przez fanów głosów pozostawały tajemnicą, ale wreszcie opublikowano pełne dane.

Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę podczas nadchodzącej Eurowizji. Młoda artystka wygrała krajowe eliminacje po raz drugi w swojej karierze. Wcześniej triumfowała przed konkursem w 2020 roku, jednak wydarzenie odwołano ze względu na pandemię COVID-19, a rok później do Rotterdamu delegowano Rafała Brzozowskiego. Tym razem piosenka „Pray” zagwarantowała jej zwycięstwo i zgromadziła aż 32% wszystkich oddanych głosów. Do tej pory zastanawiano się nad dokładnymi statystykami z głosowania, ale wreszcie poznaliśmy dokładne liczby.

Szczegółowe wyniki preselekcji do Eurowizji 2026. Tak głosowano na Alicję Szemplińską

Tegoroczne krajowe eliminacje śledziło ledwie 531 tysięcy oglądających. Widzowie mogli wysłać tradycyjne SMS-y oraz oddać maksymalnie trzy darmowe głosy w TVP VOD przed startem koncertu. Triumfatora ogłoszono w „Pytaniu na śniadanie”, lecz nadawca początkowo udostępnił wyłącznie ujęcie procentowe całości zdobytych głosów.

Sytuacja uległa zmianie za sprawą wniosku fana, który powołał się na przepisy o informacji publicznej. Dzięki temu telewizja ujawniła szczegóły. Odbiorcy przesłali 59 137 głosów w aplikacji (72,55 proc.) oraz 22 370 SMS-ów (27,55 proc.). Łączna pula wyniosła 81 507 głosów od zgromadzonej publiczności. To wynik o 1223 lepszy w stosunku do poprzedniego roku, gdy faworytów wspierano tylko telefonicznie.

Pełna i oficjalna klasyfikacja uczestników wygląda w następujący sposób:

  • 1. Alicja Szemplińska i „Pray” - 26 092 głosy (32,01 proc.)
  • 2. Ola Antoniak i „Don't you try” - 14 992 głosy (18,39 proc.)
  • 3. Basia Giewont i „Zimna woda” - 11 860 głosów (14,55 proc.)
  • 4. Piotr Pręgowski i „Parawany tango” - 9 349 głosów (11,47 proc.)
  • 5. Stasiek Kukulski i „This too shall pass” - 7 838 głosów (9,62 proc.)
  • 6. Karolina Szczurowska i „Nie bój się” - 5 182 głosy (6,36 proc.)
  • 7. Anastazja Maciąg i „Wild child” - 3 275 głosów (4,02 proc.)
  • 8. Jeremi Sikorski i „Cienie przeszłości” - 2 919 głosów (3,57 proc.).

Dla porównania, rok temu Justyna Steczkowska zgarnęła 31 574 głosy (39,32 proc.). Wyprzedziła ona duet Sw@da x Niczos z poparciem 19 022 widzów (23,69 proc.). Z kolei Dominik Dudek dostał 11 194 głosy (13,94 proc.).

Wyniki głosowania SMS i z aplikacji. Alicja Szemplińska deklasuje rywali

Ujawniono także odrębne klasyfikacje dla głosowania online i SMS. Alicja Szemplińska wygrała w obu tych formatach, dystansując Olę Antoniak w sieci oraz Basię Giewont w zestawieniu telefonicznym. Skala poparcia dla triumfatorki w TVP VOD wystarczyłaby do jej wygranej przy zerowym wyniku z samych SMS-ów.

Szczegółowe zestawienie z darmowej aplikacji TVP VOD:

  1. Alicja Szemplińska - 20 350 (34,41%)
  2. Ola Antoniak - 11 306 (19,12%)
  3. Piotr Pręgowski - 7 996 (13,52%)
  4. Basia Giewont - 7 981 (13,50%)
  5. Stasiek Kukulski - 4 045 (6,84%)
  6. Anastazja Maciąg - 2 837 (4,80%)
  7. Karolina Szczurowska - 2 378 (4,02%)
  8. Jeremi Sikorski - 2 244 (3,79%)

Tak natomiast ukształtowało się zestawienie oparte na wiadomościach SMS:

  1. Alicja Szemplińska - 5 742 (25,67%)
  2. Basia Giewont - 3 879 (17,34%)
  3. Stasiek Kukulski - 3 793 (16,96%)
  4. Ola Antoniak - 3 686 (16,48%)
  5. Karolina Szczurowska - 2 804 (12,53%)
  6. Piotr Pręgowski - 1 353 (6,05%)
  7. Jeremi Sikorski - 675 (3,02%)
  8. Anastazja Maciąg - 438 (1,96%)

Kiedy Eurowizja 2026? Alicja Szemplińska powalczy o finał w Wiedniu

70. Konkurs Piosenki Eurowizji potrwa od 12 do 16 maja. Wiedeń zorganizuje widowisko dzięki zeszłorocznemu triumfowi JJ-a z hitem „Wasted Love”. Impreza odbędzie się w Wiener Stadthalle. Na scenie zameldują się przedstawiciele 35 państw, co stanowi najmniejszą stawkę od 2003 roku ze względu na bojkot Izraela. Polska wybrała na swoją reprezentantkę Alicję z kompozycją „Pray”, która powalczy w pierwszym półfinale o Wielki Finał.

