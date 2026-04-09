Alicja Szemplińska zdeklasowała rywali. TVP zdradza szczegółowe wyniki głosowania widzów

Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę podczas nadchodzącej Eurowizji. Młoda artystka wygrała krajowe eliminacje po raz drugi w swojej karierze. Wcześniej triumfowała przed konkursem w 2020 roku, jednak wydarzenie odwołano ze względu na pandemię COVID-19, a rok później do Rotterdamu delegowano Rafała Brzozowskiego. Tym razem piosenka „Pray” zagwarantowała jej zwycięstwo i zgromadziła aż 32% wszystkich oddanych głosów. Do tej pory zastanawiano się nad dokładnymi statystykami z głosowania, ale wreszcie poznaliśmy dokładne liczby.

Szczegółowe wyniki preselekcji do Eurowizji 2026. Tak głosowano na Alicję Szemplińską

Tegoroczne krajowe eliminacje śledziło ledwie 531 tysięcy oglądających. Widzowie mogli wysłać tradycyjne SMS-y oraz oddać maksymalnie trzy darmowe głosy w TVP VOD przed startem koncertu. Triumfatora ogłoszono w „Pytaniu na śniadanie”, lecz nadawca początkowo udostępnił wyłącznie ujęcie procentowe całości zdobytych głosów.

Sytuacja uległa zmianie za sprawą wniosku fana, który powołał się na przepisy o informacji publicznej. Dzięki temu telewizja ujawniła szczegóły. Odbiorcy przesłali 59 137 głosów w aplikacji (72,55 proc.) oraz 22 370 SMS-ów (27,55 proc.). Łączna pula wyniosła 81 507 głosów od zgromadzonej publiczności. To wynik o 1223 lepszy w stosunku do poprzedniego roku, gdy faworytów wspierano tylko telefonicznie.

Pełna i oficjalna klasyfikacja uczestników wygląda w następujący sposób:

1. Alicja Szemplińska i „Pray” - 26 092 głosy (32,01 proc.)

2. Ola Antoniak i „Don't you try” - 14 992 głosy (18,39 proc.)

3. Basia Giewont i „Zimna woda” - 11 860 głosów (14,55 proc.)

4. Piotr Pręgowski i „Parawany tango” - 9 349 głosów (11,47 proc.)

5. Stasiek Kukulski i „This too shall pass” - 7 838 głosów (9,62 proc.)

6. Karolina Szczurowska i „Nie bój się” - 5 182 głosy (6,36 proc.)

7. Anastazja Maciąg i „Wild child” - 3 275 głosów (4,02 proc.)

8. Jeremi Sikorski i „Cienie przeszłości” - 2 919 głosów (3,57 proc.).

Dla porównania, rok temu Justyna Steczkowska zgarnęła 31 574 głosy (39,32 proc.). Wyprzedziła ona duet Sw@da x Niczos z poparciem 19 022 widzów (23,69 proc.). Z kolei Dominik Dudek dostał 11 194 głosy (13,94 proc.).

Wyniki głosowania SMS i z aplikacji. Alicja Szemplińska deklasuje rywali

Ujawniono także odrębne klasyfikacje dla głosowania online i SMS. Alicja Szemplińska wygrała w obu tych formatach, dystansując Olę Antoniak w sieci oraz Basię Giewont w zestawieniu telefonicznym. Skala poparcia dla triumfatorki w TVP VOD wystarczyłaby do jej wygranej przy zerowym wyniku z samych SMS-ów.

Szczegółowe zestawienie z darmowej aplikacji TVP VOD:

Alicja Szemplińska - 20 350 (34,41%) Ola Antoniak - 11 306 (19,12%) Piotr Pręgowski - 7 996 (13,52%) Basia Giewont - 7 981 (13,50%) Stasiek Kukulski - 4 045 (6,84%) Anastazja Maciąg - 2 837 (4,80%) Karolina Szczurowska - 2 378 (4,02%) Jeremi Sikorski - 2 244 (3,79%)

Tak natomiast ukształtowało się zestawienie oparte na wiadomościach SMS:

Alicja Szemplińska - 5 742 (25,67%) Basia Giewont - 3 879 (17,34%) Stasiek Kukulski - 3 793 (16,96%) Ola Antoniak - 3 686 (16,48%) Karolina Szczurowska - 2 804 (12,53%) Piotr Pręgowski - 1 353 (6,05%) Jeremi Sikorski - 675 (3,02%) Anastazja Maciąg - 438 (1,96%)

25

Kiedy Eurowizja 2026? Alicja Szemplińska powalczy o finał w Wiedniu

70. Konkurs Piosenki Eurowizji potrwa od 12 do 16 maja. Wiedeń zorganizuje widowisko dzięki zeszłorocznemu triumfowi JJ-a z hitem „Wasted Love”. Impreza odbędzie się w Wiener Stadthalle. Na scenie zameldują się przedstawiciele 35 państw, co stanowi najmniejszą stawkę od 2003 roku ze względu na bojkot Izraela. Polska wybrała na swoją reprezentantkę Alicję z kompozycją „Pray”, która powalczy w pierwszym półfinale o Wielki Finał.

Sonda Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska?