Alicja Szemplińska zdeklasowała rywali. TVP zdradza szczegółowe wyniki głosowania widzów

Spis treści
Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę podczas nadchodzącej Eurowizji. Młoda artystka wygrała krajowe eliminacje po raz drugi w swojej karierze. Wcześniej triumfowała przed konkursem w 2020 roku, jednak wydarzenie odwołano ze względu na pandemię COVID-19, a rok później do Rotterdamu delegowano Rafała Brzozowskiego. Tym razem piosenka „Pray” zagwarantowała jej zwycięstwo i zgromadziła aż 32% wszystkich oddanych głosów. Do tej pory zastanawiano się nad dokładnymi statystykami z głosowania, ale wreszcie poznaliśmy dokładne liczby.
Szczegółowe wyniki preselekcji do Eurowizji 2026. Tak głosowano na Alicję Szemplińską
Tegoroczne krajowe eliminacje śledziło ledwie 531 tysięcy oglądających. Widzowie mogli wysłać tradycyjne SMS-y oraz oddać maksymalnie trzy darmowe głosy w TVP VOD przed startem koncertu. Triumfatora ogłoszono w „Pytaniu na śniadanie”, lecz nadawca początkowo udostępnił wyłącznie ujęcie procentowe całości zdobytych głosów.
Sytuacja uległa zmianie za sprawą wniosku fana, który powołał się na przepisy o informacji publicznej. Dzięki temu telewizja ujawniła szczegóły. Odbiorcy przesłali 59 137 głosów w aplikacji (72,55 proc.) oraz 22 370 SMS-ów (27,55 proc.). Łączna pula wyniosła 81 507 głosów od zgromadzonej publiczności. To wynik o 1223 lepszy w stosunku do poprzedniego roku, gdy faworytów wspierano tylko telefonicznie.
Pełna i oficjalna klasyfikacja uczestników wygląda w następujący sposób:
- 1. Alicja Szemplińska i „Pray” - 26 092 głosy (32,01 proc.)
- 2. Ola Antoniak i „Don't you try” - 14 992 głosy (18,39 proc.)
- 3. Basia Giewont i „Zimna woda” - 11 860 głosów (14,55 proc.)
- 4. Piotr Pręgowski i „Parawany tango” - 9 349 głosów (11,47 proc.)
- 5. Stasiek Kukulski i „This too shall pass” - 7 838 głosów (9,62 proc.)
- 6. Karolina Szczurowska i „Nie bój się” - 5 182 głosy (6,36 proc.)
- 7. Anastazja Maciąg i „Wild child” - 3 275 głosów (4,02 proc.)
- 8. Jeremi Sikorski i „Cienie przeszłości” - 2 919 głosów (3,57 proc.).
Dla porównania, rok temu Justyna Steczkowska zgarnęła 31 574 głosy (39,32 proc.). Wyprzedziła ona duet Sw@da x Niczos z poparciem 19 022 widzów (23,69 proc.). Z kolei Dominik Dudek dostał 11 194 głosy (13,94 proc.).
Wyniki głosowania SMS i z aplikacji. Alicja Szemplińska deklasuje rywali
Ujawniono także odrębne klasyfikacje dla głosowania online i SMS. Alicja Szemplińska wygrała w obu tych formatach, dystansując Olę Antoniak w sieci oraz Basię Giewont w zestawieniu telefonicznym. Skala poparcia dla triumfatorki w TVP VOD wystarczyłaby do jej wygranej przy zerowym wyniku z samych SMS-ów.
Szczegółowe zestawienie z darmowej aplikacji TVP VOD:
- Alicja Szemplińska - 20 350 (34,41%)
- Ola Antoniak - 11 306 (19,12%)
- Piotr Pręgowski - 7 996 (13,52%)
- Basia Giewont - 7 981 (13,50%)
- Stasiek Kukulski - 4 045 (6,84%)
- Anastazja Maciąg - 2 837 (4,80%)
- Karolina Szczurowska - 2 378 (4,02%)
- Jeremi Sikorski - 2 244 (3,79%)
Tak natomiast ukształtowało się zestawienie oparte na wiadomościach SMS:
- Alicja Szemplińska - 5 742 (25,67%)
- Basia Giewont - 3 879 (17,34%)
- Stasiek Kukulski - 3 793 (16,96%)
- Ola Antoniak - 3 686 (16,48%)
- Karolina Szczurowska - 2 804 (12,53%)
- Piotr Pręgowski - 1 353 (6,05%)
- Jeremi Sikorski - 675 (3,02%)
- Anastazja Maciąg - 438 (1,96%)
Kiedy Eurowizja 2026? Alicja Szemplińska powalczy o finał w Wiedniu
70. Konkurs Piosenki Eurowizji potrwa od 12 do 16 maja. Wiedeń zorganizuje widowisko dzięki zeszłorocznemu triumfowi JJ-a z hitem „Wasted Love”. Impreza odbędzie się w Wiener Stadthalle. Na scenie zameldują się przedstawiciele 35 państw, co stanowi najmniejszą stawkę od 2003 roku ze względu na bojkot Izraela. Polska wybrała na swoją reprezentantkę Alicję z kompozycją „Pray”, która powalczy w pierwszym półfinale o Wielki Finał.