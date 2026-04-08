Piotr Pręgowski nie rezygnuje z marzeń o Eurowizji. Aktor szykuje muzyczną ofensywę

Aktor od lat udowadnia swoją wszechstronność artystyczną. Doskonale odnajduje się w różnorodnych kreacjach, chociaż osobiście preferuje lżejsze, zabawne formy od ról czysto dramatycznych. Gwiazdor potrafi nie tylko rozśmieszać widzów, ale także zaskoczyć ich wokalnie. Z utworem "Parawany Tango" stanął do walki o udział w słynnym konkursie piosenki. Mimo że pierwsza próba podbicia Eurowizji nie zakończyła się pełnym sukcesem, artysta twardo deklaruje start nowej muzycznej epoki pod szyldem Gibango.

Piotr Pręgowski o Eurowizji i swoich nadchodzących projektach

W związku z wejściem na platformę Netflix nowej produkcji komediowej o tytule "Podlasie", w której wystąpił, Piotr Pręgowski porozmawiał z dziennikarzami Radia Eska. Wywiad był doskonałą okazją do dyskusji na temat jego współpracy z gwiazdorską obsadą oraz przemyśleń o byciu dyżurnym wesołkiem polskiego kina. W trakcie konwersacji nie zabrakło również wątków muzycznych. Rozmówcy w naturalny sposób poruszyli temat ponownego startu w walce o miano polskiego reprezentanta na arenie międzynarodowej. "Biorę to poważnie pod uwagę. Zobaczymy, do jakiego wyniku dociągnę. Cudowna przygoda, cudowna. Poznałem niesamowitych ludzi" - zapowiedział Piotr Pręgowski .

Artysta wspomniał dodatkowo o ogromnym zaskoczeniu, jakie towarzyszyło jego zgłoszeniu do europejskiego formatu. Zaznaczył, że decyzja o wejściu do świata muzyki wywołała spore poruszenie i niemały szok wśród odbiorców.

Tam jak był taki egzamin, do tego koncertu preselekcyjnego, i padło pytanie: "No dobrze, ale jakby... no bo przeważnie ten moment, kiedy tu zgłaszają się wykonawcy, to są młodzi ludzie, którzy traktują to jako trampolinę czy otwarcie, czy wejście na teren taki, no o którym marzą, że to jest początek wokalisty", ja mówię, że ja właśnie rozpocząłem karierę wokalisty - przyznał.

Piotr Pręgowski szykuje Erę Gibango na polskim rynku

Niezależnie od ewentualnych sukcesów na festiwalowej scenie w Europie, komediant celuje w podbój krajowego rynku rozrywkowego. Gwiazdor ma konkretną wizję rozwoju swojej wokalnej ścieżki poza oficjalnymi konkursami. Otwarcie zadeklarował, że jego kompozycja "Parawany Tango" w najbliższym sezonie letnim mocno zaznaczy swoją obecność podczas urlopowych wyjazdów i zdominuje nadmorskie plaże.

"Prace trwają. Projekt Latino polo, że tak powiem, w toku. [...] Zostałem zaproszony na trasę Lata z Radiem i Dwójki. Jestem zapraszany teraz na różne koncerty. Już po głowie mi chodzi nowy refren. Zdradzę go publicznie, żeby się nie okazało, że później ktoś powie, że to wymyślił wcześniej. Refren ten brzmi: "Bosa noga, bosa noga, bosa noga, mokry piach. Wakacyjna ta przygoda, niech połączy dzisiaj nas". Tylko powoli, musimy najpierw rozstawić parawany, żeby ta przygoda, no ten półnegliż jednak, był zachowany, żeby nie wywalać od razu [wszystkiego]" - powiedział.

Piotr Pręgowski o roli w "Podlasiu", Eurowizji i planach na karierę muzyczną| Wywiady ESKA

