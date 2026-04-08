Kontrowersyjny serial powrócił. Aktorzy zapowiadają wściekłość fanów

Spełnienie oczekiwań wszystkich widzów to zadanie niemożliwe, jednak wywołanie masowej wściekłości nie nastręcza większych trudności, co udowodniła już historia "Gry o tron" oraz wielu innych telewizyjnych przebojów. Czy ostateczne rozwiązanie fabuły w "The Boys" przyniesie równie gwałtowne i skrajne reakcje? Odtwórcy ról Kimiko oraz A-Traina, czyli Karen Fukuhara i Jessie T. Usher, nie mają złudzeń i wprost ostrzegają, że miłośnicy serialu wpadną w ogromną furię.

Gwiazdy "The Boys" ostrzegają przed finałem sezonu - będą emocje

Premierowa odsłona piątej serii "The Boys" dobitnie udowadnia, że taryfa ulgowa przestała obowiązywać, a los absolutnie każdej postaci wisi na włosku. W epizodzie znalazła się nawet krótka wymiana zdań, która bezpośrednio odnosi się do dylematów samych scenarzystów, świadomych braku możliwości stworzenia idealnego, zadowalającego wszystkich zakończenia. W rozmowie z dziennikarką portalu Eska, aktorzy Karen Fukuhara oraz Jessie T. Usher zdradzili swoje przewidywania dotyczące odbioru ostatnich odcinków.

Wcielający się w postać A-Traina Jessie T. Usher jest pewien jednego. Aktor uważa, że o ile pełna satysfakcja odbiorców z ostatecznych rozstrzygnięć może być bardzo trudna do osiągnięcia, o tyle wielki finał z całą pewnością zagwarantuje widowni gigantyczną dawkę potężnych emocji.

"To będzie rollercoaster. I niezależnie od tego, czy przejażdżka okaże się dla nich satysfakcjonująca, czy też nie, odejdą z poczuciem, że była to prawdziwa przygoda" - powiedział.

Karen Fukuhara uważa zaś, że fani będą wściekli, ale w tym pozytywnym sensie.

Co czeka widzów w 5. sezonie "The Boys"? Nowe porządki Homelandera

Ostatnia odsłona produkcji to rzeczywistość całkowicie zdominowana przez Homelandera, granego przez Antony'ego Starra, gdzie wszystko kręci się wokół jego narcystycznych i bezwzględnych zachcianek. W tym samym czasie Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso) oraz Frenchie (Tomer Capone) trafiają do pilnie strzeżonego "Obozu Wolności". Równolegle Annie (Erin Moriarty) stara się zbudować struktury oporu, by przeciwstawić się potędze herosów, a Kimiko (Karen Fukuhara) całkowicie zapada się pod ziemię. Prawdziwy przełom następuje w momencie powrotu Butchera (Karl Urban), który jest w posiadaniu śmiercionośnego wirusa zdolnego do eksterminacji wszystkich Supków, co napędza lawinę dramatycznych i nieodwracalnych zmian dla świata i jego mieszkańców. Stanowi to absolutny punkt kulminacyjny, zwiastujący nadejście niesamowicie wstrząsających wydarzeń.

"Moim zdaniem wkurzanie widzów nie jest dobrym pomysłem, ale w naszym przypadku będą wku*wieni w tym pozytywnym sensie. Z pewnością będą się jarać tym, co zobaczą. Będzie obrzydliwie i emocjonująco, czyli totalnie w stylu "The Boys". Ale 100 razy bardziej" - przyznała odtwórczyni roli Kimiko.

