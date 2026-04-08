Andrzej Seweryn wystąpi w nowych odcinkach "Rancza". Artur Barciś zdradza pierwsze szczegóły

Artur Barciś o powrocie Rancza przy okazji premiery filmu Podlasie

Dziennikarka Radia Eska spotkała się z Arturem Barcisiem podczas premiery komedii "Podlasie", będącej nową produkcją platformy Netflix. Film jest kontynuacją losów bohaterów z obrazu "Nic na siłę", a fabuła skupia się na perypetiach miłosnych Jana i Halinki, w których wcielają się Artur Barciś oraz Anna Seniuk. Przy tej okazji nie zabrakło pytań o nadchodzące odcinki "Rancza", na które z wielkim utęsknieniem czeka mnóstwo widzów w Polsce.

Andrzej Seweryn wystąpi w serialu Ranczo. Zaskakujące słowa Barcisia

Ekipa pracująca na planie "Nic na siłę" stworzyła niezwykle zgraną grupę, co często podkreślali sami aktorzy. W "Podlasiu" do obsady dołączyli między innymi Wiktor Zborowski, Piotr Pręgowski oraz Joanna Trzepiecińska. Dziennikarka zapytała Artura Barcisia, kogo najchętniej zobaczyłby w ewentualnej trzeciej części netflixowej komedii. Jego odpowiedź przyniosła nieoczekiwaną ciekawostkę dotyczącą wielkiego powrotu "Rancza".

PRZECZYTAJ TEŻ: Nie do wiary, co 83-letnia Anna Seniuk wyprawiała na planie. Młodsze koleżanki prosiłyby o dublerkę!

Aktor zdradził, że znany artysta ma na planie kultowego serialu "jeden dzień zdjęciowy", co jednoznacznie wskazuje na krótki występ gościnny.

Ja wiem, co się dzieje z "Ranczem", bo mamy kontynuację "Rancza" i wiem, ilu kolegów mi zazdrości, albo że chcieliby może tam jakiś epizodzik [zagrać], albo coś by się znalazło. Właśnie przed wczoraj spotkałem Andrzeja Seweryna, który się tak cieszy, że będzie miał jeden dzień zdjęciowy w "Ranczu" - ujawnił w wywiadzie dla ESKI Artur Barciś.

Artur Barciś ocenia scenariusz nowych odcinków Rancza

Chociaż Artur Barciś nie zdradził żadnych konkretnych informacji na temat losów bohaterów, z dużym entuzjazmem ocenił przygotowane teksty. Aktor zapewnił, że nadchodzące odcinki to klasyczne i lubiane "Ranczo", które lata temu podbiło serca widzów w całym kraju.

Znam scenariusz sześciu odcinków, bo będzie sześć odcinków tego cyklu, i to jest naprawdę bardzo dobre. Nie mówię tego dlatego, że będę tam grał jedną z głównych ról, tylko dlatego, że po prostu czytam te scenariusze i jakby czas się cofnął. To jest stare, dobre "Ranczo", to jest tak napisane. To jest mądre, to jest wszystko potwornie zabawne, potwornie śmieszne, ale to my się śmiejemy z samych siebie. Ale jednocześnie to jest tak w tym... tamtym stylu. "Ranczo" jest dlatego takim lubianym i oglądanym serialem, że to nie jest jakaś tam opowieść o jakiejś tam wsi w Wilkowyjach, na Podlasiu, tylko to jest opowieść o nas, Polakach. I to w tym nowym scenariuszu jest. No mam nadzieję, że wszystko się uda i że nakręcimy naprawdę świetny serial, który nie będzie gorszy od poprzedników - powiedział.

PRZECZYTAJ TEŻ: Piotr Pręgowski w szczerym wyznaniu. "Ostrzegam reżyserów: nie róbcie tego"

Kiedy premiera nowych odcinków serialu Ranczo? Znamy wstępny termin

Prace na planie zdjęciowym do kontynuacji "Rancza" mają rozpocząć się na przełomie wiosny i lata bieżącego roku. Wstępnie premierę zaplanowano na przełom 2026 i 2027 roku, jednak termin ten może ulec modyfikacji. Na ten moment twórcy nie ujawniają więcej szczegółów dotyczących powrotu tej niezwykle popularnej produkcji.

PRZECZYTAJ TEŻ: Tego nikt się nie spodziewał! Lipowska mówi, dlaczego przestała rozmawiać z Bogiem?