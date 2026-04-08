Oki wraca z nowym materiałem. Na EP-ce Machine Gun Kelly i mocny diss

Kamil Polewski
2026-04-08 15:58

Po miesiącach oczekiwań i rozmaitych spekulacji wśród fanów raper Oki przerywa milczenie nową EP-ką. Wydawnictwo zatytułowane "REKLAMACJA'47: CD1" przypomina o niespodziewanej współpracy Polaka z amerykańską gwiazdą i zapowiada kolejne muzyczne ruchy artysty. Wiadomo już także, że Oki wystąpi na scenie Open'er Festival 2026.

Dla sympatyków Okiego minione miesiące upłynęły pod znakiem niepewności i domysłów. Artysta, słynący ze scenicznej charyzmy i niepodrabialnego stylu, od premiery krążka "PRODUKT47" w 2022 roku skupił się na tworzeniu nowej muzyki, szczędząc fanom szczegółów. Budowane napięcie i zagadkowe komunikaty w internecie jedynie potęgowały atmosferę wyczekiwania. Wydanie EP-ki "REKLAMACJA'47: CD1" stanowi więc przełomowy moment dla stęsknionych słuchaczy.

Współpraca z Machine Gun Kellym i diss na Kinny'ego Zimmera na nowej EP-ce

Najnowsze wydawnictwo Okiego ujrzało światło dzienne w formie pojedynczego, 12-minutowego wideo. Na EP-ce "REKLAMACJA'47: CD1" znalazły się cztery numery, a za produkcję trzech z nich odpowiada @atutowy. Największe emocje wzbudza utwór "my love", w którym gościnnie udzielił się Machine Gun Kelly. Gorąco komentowany będzie z pewnością również utwór "shoota!!!", będący bezpośrednim dissem na Kinny'ego Zimmera, co zwiastuje nowy beef, czyli konflikt na scenie rapowej. Listę utworów uzupełniają "nobodylovesu" oraz "Ile byś dał?". Sam tytuł z dopiskiem "CD1" wyraźnie sugeruje, że to nie koniec muzycznych niespodzianek. Szósty album w dorobku Okiego ma ujrzeć światło dzienne już 12 czerwca.

Oki dołącza do line-upu Open'er Festival 2026

Wydanie EP-ki to nie jedyna dobra informacja dla fanów rapera. Organizatorzy potwierdzili, że 3 lipca Oki zagra koncert na Tent Stage podczas Open'er Festival 2026. Warto przypomnieć, że w 2025 roku artysta z sukcesem odbył swoją drugą solową trasę "WE ARE ERA47 TOUR". Finałowym akcentem było pionierskie na polskiej scenie rapowej widowisko w formacie 360 stopni. Oprócz tego Oki został uhonorowany statuetkami Popkillera 2025 w kategoriach "Raper Roku" i "Trendsetter Roku".

