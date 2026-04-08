Pisała hity dla Dody, teraz wystąpi w "Must Be The Music". 21-latka ma na koncie międzynarodowy sukces

"Must Be The Music" - uczestnicy

Muzyczne talent show stacji Polsat to doskonała trampolina do sławy nie tylko dla zupełnych amatorów. Z telewizyjnego czasu antenowego chętnie korzystają również osoby z bagażem branżowych doświadczeń, którym brakuje satysfakcjonującego rozgłosu. W najbliższy piątek widzowie zobaczą kolejny odcinek "Must Be The Music", w którym swoich sił spróbuje Maria Dzięcielak, tworząca jako Marissa. Mimo zaledwie 21 lat wokalistka może pochwalić się imponującym CV. Jej twórczość zyskała rozgłos daleko poza granicami naszego kraju, głównie dzięki stworzeniu ścieżki dźwiękowej do głośnego cyklu filmów "365 dni". Właśnie te kinowe produkcje wywindowały ją w 2022 roku na sam szczyt zestawień najczęściej słuchanych wokalistek w Polsce.

Marissa pisała hity dla Dody. Teraz wystąpi w "Must Be The Music"

Swoje pierwsze wielkie triumfy na zagranicznych rynkach wokalistka święciła jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. Szybko zaczęła również komponować dla największych gwiazd rodzimej sceny muzycznej. To właśnie ona jest współautorką piosenki "Melodia ta", wielkiego przeboju Dody pochodzącego z wydanego w 2022 roku albumu "Aquaria". Oprócz tego Maria Dzięcielak pisała utwory dla takich wykonawców jak Sara James, Krystian Ochman czy Oskar Cyms. Jej ogromny potencjał dostrzeżono w maju 2022 roku, kiedy to zasiliła szeregi inicjatywy "Spotify Radar Polska", promującej młodych i perspektywicznych twórców, a zdjęcia artystki trafiły na ogromne nośniki reklamowe w sercu Warszawy. Na co dzień wokalistka współpracuje także z zespołem producenckim Hotel Torino.

Teraz 21-letnia piosenkarka chce ponownie zaprezentować się masowej widowni, dlatego zdecydowała się na udział w telewizyjnym formacie "Must Be The Music". Warto przypomnieć, że jej ostatni autorski singiel zatytułowany "Wróć" ujrzał światło dzienne w lutym 2026 roku.

