Miszczak zrobi z niej nową gwiazdę Polsatu?! Uczestniczka "Farmy" dostanie program?

Gwiazda "Farmy" rzuca wyzwanie telewizji! Miszczak może odegrać kluczową rolę

Program "Farma" od lat budzi gigantyczne emocje. Widzowie śledzą nie tylko rywalizację uczestników, ale także ich konflikty, relacje i zachowania przed kamerami. Nic więc dziwnego, że po emisji każdego sezonu internet dosłownie eksploduje komentarzami. Doskonale przekonała się o tym Ewa Suarez. Uczestniczka show przyznała, że po programie musiała zmierzyć się z ogromną falą hejtu. Jak sama mówi, początkowo czytała komentarze na swój temat, ale szybko zrozumiała, że to donikąd nie prowadzi. Gwiazda "Farmy" podkreśla jednak, że nie zamierzała załamywać się internetowym hejtem.

Spotkałam się z negatywnymi komentarzami, oczywiście tak. Myślę nawet, że z tysiącami, tylko, że o ile na początku interesowałam się tymi komentarzami, o tyle na dalszym etap już przestałam, bo to nie prowadziło w sumie do niczego, więc negatywnych komentarzy, każdy z nas zgarnął tysiące, naprawdę, dziesiątki tysięcy podejrzewam i to było naturalne i w pewnym momencie to był proces, którego się nie dało zahamować (...) oczywiście niczego, nic tak nie napędza tej popularności i tej rozpoznawalności i trzeba w taki sposób do tego podejść, ja w taki sposób do tego podeszłam, więc na pewno nie siedziałam i nie płakałam, bo to jest najgorsza możliwa droga, jaką można obrać - mówi nam Suarez.

Uczestniczka "Farmy" dostanie własne show od Miszczaka. Szok, co nam wyjawiła!

Suarez zdradziła też, że ogromne wrażenie zrobiła na niej obecność Edwarda Miszczaka podczas finału programu. Jak przyznaje, od dawna interesuje się jego działalnością i śledzi medialne wypowiedzi dyrektora programowego Polsatu. To jednak nie wszystko. Ewa ujawniła, że ma bardzo konkretne plany związane z telewizją i marzy o własnym programie. Uczestniczka programu zdradziła również, że dla udziału w reality show zrezygnowała z innego projektu telewizyjnego w konkurencyjnej stacji.

Bardzo miło mnie zaskoczyła obecność pana Edwarda Mieszczaka, którego jestem prywatnie fanką, słuchałam jego ostatniego podcastu u Żurnalisty (...) Nie ukrywam, że takim moim kolejnym planem, moim kolejnym marzeniem jest to, żeby prowadzić swój program telewizyjny. Obecność pana Edwarda Miszczaka, mam nadzieję, że jest jakimś takim omenem pozytywnym i na pewno już zrobiłam kroki w tym kierunku, takie bardzo poważne, bo przyznaję, żeby pójść na "Farmę" zrezygnowałam z programu telewizyjnego, który miałam prowadzić - mówi "Super Expressowi" Ewa.

Dziś skupia się już na nowym pomyśle, który może okazać się jej największym zawodowym projektem. Ewa nie ukrywa, że doświadczenie zdobyte w "Farmie" bardzo pomaga jej przy tworzeniu własnego reality show.

Tematyka jest związana z domem, dlatego że ja jestem takim Bobem budowniczym, ja uwielbiam wszelkiego rodzaju tematy związane z budowami, z architekturą wnętrz, z wystrojem wnętrz, w ogóle z nieruchomościami, więc tak pracuję teraz bardzo intensywnie nad programem i temu też towarzyszy książka, więc mam nadzieję, że to będzie taki system naczyń połączonych, który zadziała - wyjawiła Ewa.

Rozmawiała Julita Buczek

