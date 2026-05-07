Aksel w 5. sezonie Farmy przeszedł ogromną przemianę

Aksel wszedł po jakimś czasie do "Farmy". Ten 23-letni chłopak pochodzący z Bułgarii, ale mieszkający z rodziną w Kudowie-Zdrój nie ukrywał, że nie ma pojęcia o wielu rzeczach. Szybko nawiązał sojusz z Młodymi Wilkami, które nie czuły się doceniane przez Starszyznę. Aksel regularnie słyszał, iż do niczego się nie nadaje, a jego konflikt z Lamią i Karoliną narastał z odcinka na odcinek. Został on jeszcze spotęgowany przez wejście tzw. Wikingów, czyli Wojtka i Henryka. W pewnym momencie prawie doszło do bójki między Heniem a Akslem, ponieważ jeden drugiemu umniejszał.

Nikt się jednak nie spodziewał, że pod koniec sezonu dojdzie do wielkiego pojednania między nie tylko nim i Henrykiem, ale również Karoliną. Dziewczyna wprost mówiła, iż jest dumna z chłopaka i widzi jego przemianę. Faktycznie, nawet widzowie to zauważyli. Aksel z odcinka na odcinek coraz lepiej radził sobie z obrządkiem, widocznie też nie tylko dorósł, ale i zmężniał.

Jednak coś innego poruszyło widzów. Okazało się, że chłopak ma konflikt z ojcem. Nie był on do końca z niego dumny, a Aksel wiele ryzykował jadąc na farmę. Tata nie był przekonany co do jego wyboru, przez co miał dojść między nimi do konfliktu. Podczas finału okazało się, że Aksel dogadał się już z tatą.

- Jestem z niego dumny - powiedział tata.

Sonda Czy Aksel zasłuzenie wygrał Farmę? Tak Nie Trudno powiedzieć Nie mam zdania

Bandi zwycięzcą "Farma 4". Na co wyda nagrodę?

Aksel wygrywa wielki finał Farmy

Wygrana Aksela dla wielu widzów nie była zaskoczeniem. Przed finałowym tygodniem byli oni przekonani, że to młody chłopak dojdzie do finału i wygra. Zgarnął dwie nagrody, nie tylko "Super Farmera", ale również "Najsympatyczniejszego farmera programu". Większosć widzów nie kryła swojego wzruszenia i radości z jego zwycięstwa. Oto wybrane komentarze z mediów społecznościowych:

"Chłopaku! Niech już nikt w życiu w Ciebie nie zwątpi! Totalne zasłużone gratulacje! Obserwować twoją przemianę z chłopca na mężczyznę to było coś niesamowitego ❤️"

"Świetnie. Dziękuję pięknie widzom i internautom, że jednak wygrała prawda, autentyczność, a nie knucie i intrygi. Jednak wolimy szczęście i naturalność. Brawo Aksel 👏"

"Wiecie co... dla niego ta wygrana farmowa mam wrażenie, że ma drugorzędną wartość. Wygrał dumę rodziców. Nie zrozumie tego ten, kto nie przeżył wielu złych rzeczy"

Okazało się, że wiele osób nie ucieszyło się z wygranej chłopaka. Oto co pisali:

"I tak właśnie jest w życiu, człowiek zapierdziela i nic z tego nie ma, a drugi nawet ognia nie umie zrobić i wygrywa TO MEGA NIESPRAWIEDLIWE"

"Niesamowite, żeby leń wygrał"

"Jpr ludzie co wy zrobiliście. Takie coś wygrało. Wystarczyło łzawią historyjkę sprzedać, a wy to kupiliście"