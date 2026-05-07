W piątek burze tylko w tej części kraju! Nowy komunikat synoptyków

IMGW prognozuje burze na południu Polski w dniu 8 maja. Możliwy silny deszcz

W wielu częściach Polski deszcz jest teraz bardzo potrzebny, zwłaszcza tam, gdzie rośnie zagrożenie pożarowe. Czy możemy liczyć na jakieś silne ulewy, które zmienią tę sytuację? Jak się okazuje, już jutro, 8 maja w części Polski możliwe są burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na ten temat nowy komunikat. Pioruny i grzmoty mogą pojawić się w całej południowej części kraju, w pasie od województwa śląskiego, przez małopolskie do podkarpackiego. "Jutro burze możliwe będą w południowej części kraju. Rozwój konwekcji będzie związany z górną zatoką, dodatkowym czynnikiem wspomagającym będą warunki orograficzne. Burze prognozowane są już przed południem i będą stopniowo zanikać od zachodu zaznaczonego obszaru" - podaje dziś, 7 maja na Facebooku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

ZOBACZ TEŻ: Poruszające pożegnanie pilota Dromadera. Andrzej Gawron żył swoją pracą i pasją

Deszcze krótkie, ale intensywne, możliwy także drobny grad

"Zjawiskom mogą towarzyszyć krótkotrwale intensywne opady deszczu do około 10-15 mm. Porywy w czasie burz nie powinny przekraczać 55-60 km/h. Lokalnie niewykluczony drobny grad" - dodają synoptycy. Wcześniej pisali na profilu IMGW o aktualnym zagrożeniu pożarowym w lasach. Najgorzej jest w województwie lubelskim. "Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na południowym wschodzie, gdzie miejscami występuje bardzo wysokie, a lokalnie nawet ekstremalne zagrożenie pożarowe" - pisze IMGW.

Sonda Czy boisz się burzy? Tak, boję się nawałnic Nie boję się burz

Znane osoby urodzone w Małopolsce. Znasz wszystkie nazwiska? Pytanie 1 z 12 1. W jakim mieście urodził się Karol Wojtyła (Jan Paweł II)? Kraków Nowy Sącz Wadowice Tarnów Następne pytanie