W piątek burze tylko w tej części kraju! Nowy komunikat synoptyków

Zofia Dąbrowska
2026-05-07 18:39

Już jutro, 8 maja w części Polski możliwe są burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na ten temat nowy komunikat. "Zjawiskom mogą towarzyszyć krótkotrwale intensywne opady deszczu do około 10-15 mm. Porywy w czasie burz nie powinny przekraczać 55-60 km/h. Lokalnie niewykluczony drobny grad" - piszą synoptycy. Gdzie można spodziewać się jutro takich zjawisk pogodowych?

Autor: Lukas Jonaitis/ Shutterstock Burza i ciemne chmury w prognozie pogody dla Polski

W wielu częściach Polski deszcz jest teraz bardzo potrzebny, zwłaszcza tam, gdzie rośnie zagrożenie pożarowe. Czy możemy liczyć na jakieś silne ulewy, które zmienią tę sytuację? Jak się okazuje, już jutro, 8 maja w części Polski możliwe są burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na ten temat nowy komunikat. Pioruny i grzmoty mogą pojawić się w całej południowej części kraju, w pasie od województwa śląskiego, przez małopolskie do podkarpackiego. "Jutro burze możliwe będą w południowej części kraju. Rozwój konwekcji będzie związany z górną zatoką, dodatkowym czynnikiem wspomagającym będą warunki orograficzne. Burze prognozowane są już przed południem i będą stopniowo zanikać od zachodu zaznaczonego obszaru" - podaje dziś, 7 maja na Facebooku  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Deszcze krótkie, ale intensywne, możliwy także drobny grad

"Zjawiskom mogą towarzyszyć krótkotrwale intensywne opady deszczu do około 10-15 mm. Porywy w czasie burz nie powinny przekraczać 55-60 km/h. Lokalnie niewykluczony drobny grad" - dodają synoptycy. Wcześniej pisali na profilu IMGW o aktualnym zagrożeniu pożarowym w lasach. Najgorzej jest w województwie lubelskim. "Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na południowym wschodzie, gdzie miejscami występuje bardzo wysokie, a lokalnie nawet ekstremalne zagrożenie pożarowe" - pisze IMGW.

