Już wiemy, kto wygrał "Farmę". Kto podniósł Złote Widły i zabrał pieniądze?

"Farma" - co wiemy o programie?
"Farma" to polska edycja międzynarodowego formatu "The Farm". Uczestnicy, nazywani farmerami, porzucają cywilizację (brak prądu, bieżącej wody, internetu), by zamieszkać w prymitywnym gospodarstwie. Ich głównym celem jest przetrwanie oraz opieka nad inwentarzem, a nagrodą główną - 100 000 złotych, tytuł Super Farmera oraz kultowe Złote Widły.
Program prowadzi charyzmatyczny duet: Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska, do których w nowszych edycjach dołączyła Milena Krawczyńska
Zwycięzcy poszczególnych edycji:
- Jakub "Wojna" Wojnowski
- Tomasz Wędzony
- Angelika Kałużna
- Bronisław "Bandi" Bandyk
"Farma 5" - uczestnicy, przebieg
5. sezon "Farmy" był nagrywany w 2025 roku. Wystąpili tam następujący uczestnicy.
- Henryk Alczyński,
- Agnieszka Białek,
- Agnieszka "Lamia" Grochowska,
- Aleksandra Grudzińska,
- Aleksandra Gut,
- Łukasz "Janosik" Januszczak,
- Wojciech Kisiel,
- Andrzej Kliś,
- Wojciech Kossowski,
- Wanesa Okarmus,
- Dominika Piotrzkowska,
- Aksel Rumenov,
- Magdalena "Peonia" Sienkiewicz,
- Adrian Sikora,
- Janusz Stechura,
- Ewa Suarez,
- Roland Sztejter,
- Paulina Tabędzka,
- Karolina Ura,
- Rafał Ura,
- Wojciech Wasilewski.
Największe afery dotyczyły konfliktów między tzw. starą gwardią a Młodymi Wilkami. Dochodziło do słownych utarczek, buntów, a nawet czasami przemocowych zachowań.
Znamy zwycięzcę 5. sezonu "Farmy"
Wielki finał "Farmy" odbył się na live dokładnie 7 maja 2026 roku. Polsat wcześniej zapowiedział już osobną nagrodę dla "najsympatyczniejszego uczestnika", którego wybrali widzowie. Podczas live Bagi ogłosił zwycięzcę głosowania i był to - Aksel. Dostał on tzw. Złotego Kłosa.
Co ważne w tym sezonie Farmer wygrywa nie 100, ale 160 tysięcy złotych. Dodatkowe pieniądze zostały uzbierane przez farmerów w trakcie edycji, gdy zarabiali ze stworzonych produktów.
W wielkim finale znalazło się trzech uczestników:
- Wojtek "Wiking",
- Aksel,
- Karolina.
Głosami widzów wybrano zwycięzcę 5. sezonu "Farmy" - Aksel.
Wyniki finału:
- Aksel
- Wojtek
- Karolina
