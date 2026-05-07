Już wiemy, kto wygrał "Farmę". Kto podniósł Złote Widły i zabrał pieniądze?

Paula Dąbrowska
2026-05-07 21:43

Za nami 5. edycja popularnego reality show Polsatu - "Farma". Program dotyczący uprawy roli, hodowli zwierząt i oporządzania gospodarstwa przyciąga setki tysięcy widzów przed telewizory. W końcu nadszedł czas, że to oni mogli w programie na żywo wybrać najlepszego farmera tego sezonu. Kto wygrał 5. sezon "Farmy"? Kto został najsympatyczniejszym uczestnikiem?

"Farma" - co wiemy o programie?

"Farma" to polska edycja międzynarodowego formatu "The Farm". Uczestnicy, nazywani farmerami, porzucają cywilizację (brak prądu, bieżącej wody, internetu), by zamieszkać w prymitywnym gospodarstwie. Ich głównym celem jest przetrwanie oraz opieka nad inwentarzem, a nagrodą główną - 100 000 złotych, tytuł Super Farmera oraz kultowe Złote Widły. 

Program prowadzi charyzmatyczny duet: Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska, do których w nowszych edycjach dołączyła Milena Krawczyńska

Zwycięzcy poszczególnych edycji:

  1. Jakub "Wojna" Wojnowski
  2. Tomasz Wędzony
  3. Angelika Kałużna
  4. Bronisław "Bandi" Bandyk

"Farma 5" - uczestnicy, przebieg 

5. sezon "Farmy" był nagrywany w 2025 roku. Wystąpili tam następujący uczestnicy. 

  • Henryk Alczyński,
  • Agnieszka Białek,
  • Agnieszka "Lamia" Grochowska,
  • Aleksandra Grudzińska,
  • Aleksandra Gut,
  • Łukasz "Janosik" Januszczak,
  • Wojciech Kisiel,
  • Andrzej Kliś,
  • Wojciech Kossowski,
  • Wanesa Okarmus,
  • Dominika Piotrzkowska,
  • Aksel Rumenov,
  • Magdalena "Peonia" Sienkiewicz,
  • Adrian Sikora,
  • Janusz Stechura,
  • Ewa Suarez,
  • Roland Sztejter,
  • Paulina Tabędzka,
  • Karolina Ura,
  • Rafał Ura,
  • Wojciech Wasilewski.

Największe afery dotyczyły konfliktów między tzw. starą gwardią a Młodymi Wilkami. Dochodziło do słownych utarczek, buntów, a nawet czasami przemocowych zachowań. 

Znamy zwycięzcę 5. sezonu "Farmy" 

Wielki finał "Farmy" odbył się na live dokładnie 7 maja 2026 roku. Polsat wcześniej zapowiedział już osobną nagrodę dla "najsympatyczniejszego uczestnika", którego wybrali widzowie. Podczas live Bagi ogłosił zwycięzcę głosowania i był to - Aksel. Dostał on tzw. Złotego Kłosa. 

Co ważne w tym sezonie Farmer wygrywa nie 100, ale 160 tysięcy złotych. Dodatkowe pieniądze zostały uzbierane przez farmerów w trakcie edycji, gdy zarabiali ze stworzonych produktów. 

W wielkim finale znalazło się trzech uczestników:

  1.  Wojtek "Wiking",
  2.  Aksel,
  3.  Karolina.

Głosami widzów wybrano zwycięzcę 5. sezonu "Farmy" - Aksel. 

Wyniki finału:

  1.  Aksel
  2.  Wojtek
  3. Karolina

