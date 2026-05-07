Już wiemy, kto wygrał "Farmę". Kto podniósł Złote Widły i zabrał pieniądze?

"Farma" - co wiemy o programie?

"Farma" to polska edycja międzynarodowego formatu "The Farm". Uczestnicy, nazywani farmerami, porzucają cywilizację (brak prądu, bieżącej wody, internetu), by zamieszkać w prymitywnym gospodarstwie. Ich głównym celem jest przetrwanie oraz opieka nad inwentarzem, a nagrodą główną - 100 000 złotych, tytuł Super Farmera oraz kultowe Złote Widły.

Program prowadzi charyzmatyczny duet: Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska, do których w nowszych edycjach dołączyła Milena Krawczyńska

Zwycięzcy poszczególnych edycji:

Jakub "Wojna" Wojnowski Tomasz Wędzony Angelika Kałużna Bronisław "Bandi" Bandyk

"Farma 5" - uczestnicy, przebieg

5. sezon "Farmy" był nagrywany w 2025 roku. Wystąpili tam następujący uczestnicy.

Henryk Alczyński,

Agnieszka Białek,

Agnieszka "Lamia" Grochowska,

Aleksandra Grudzińska,

Aleksandra Gut,

Łukasz "Janosik" Januszczak,

Wojciech Kisiel,

Andrzej Kliś,

Wojciech Kossowski,

Wanesa Okarmus,

Dominika Piotrzkowska,

Aksel Rumenov,

Magdalena "Peonia" Sienkiewicz,

Adrian Sikora,

Janusz Stechura,

Ewa Suarez,

Roland Sztejter,

Paulina Tabędzka,

Karolina Ura,

Rafał Ura,

Wojciech Wasilewski.

Największe afery dotyczyły konfliktów między tzw. starą gwardią a Młodymi Wilkami. Dochodziło do słownych utarczek, buntów, a nawet czasami przemocowych zachowań.

Znamy zwycięzcę 5. sezonu "Farmy"

Wielki finał "Farmy" odbył się na live dokładnie 7 maja 2026 roku. Polsat wcześniej zapowiedział już osobną nagrodę dla "najsympatyczniejszego uczestnika", którego wybrali widzowie. Podczas live Bagi ogłosił zwycięzcę głosowania i był to - Aksel. Dostał on tzw. Złotego Kłosa.

Co ważne w tym sezonie Farmer wygrywa nie 100, ale 160 tysięcy złotych. Dodatkowe pieniądze zostały uzbierane przez farmerów w trakcie edycji, gdy zarabiali ze stworzonych produktów.

W wielkim finale znalazło się trzech uczestników:

Wojtek "Wiking", Aksel, Karolina.

Głosami widzów wybrano zwycięzcę 5. sezonu "Farmy" - Aksel.

Wyniki finału:

Aksel Wojtek Karolina

