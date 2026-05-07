Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie w kowbojskim wydaniu na finale "Farmy". Ale to jedna z uczestniczek skradła show!

Aga Kwiatkowska
2026-05-07 21:20

Finał 5. edycji "Farmy" przyciągnął kilka znanych twarzy, ale inaczej być nie mogło. Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie nie od dziś są związane z show. Wszystkie trzy panie wyglądały świetnie podczas ostatniego odcinka widowiska, ale... jedna z uczestniczek skradła im show. Wszystko przez skąpą stylizację, która odsłoniła jej zgrabne, smukłe nogi. Zresztą sami zobaczcie!

Wielki finał piątego sezonu "Farmy"

To już koniec wielkich emocji na "Farmie"! Piąta edycja hitowego reality show Polsatu dobiegła końca. Stawka była naprawdę ogromna - zwycięzca mógł zgarnąć nawet 200 tysięcy złotych, prestiżowy tytuł Super Farmera oraz słynne Złote Widły.

Tegoroczny sezon był jednym z najbardziej burzliwych w historii programu. Nie brakowało ostrych konfliktów, zaskakujących sojuszy i dramatycznych pojedynków. Uczestnicy musieli zmagać się nie tylko z ciężką pracą na gospodarstwie, ale także z ogromną presją psychiczną. Widzowie szczególnie emocjonowali się starciami pomiędzy najmocniejszymi graczami, którzy od tygodni budowali swoje strategie i walczyli o sympatię publiczności.

Przystojni farmerzy i piękne farmerki, a do tego kowbojskie prowadzące

Wielki finał 5. edycji "Farmy" zaplanowano na 7 maja 2026 roku. Co ciekawe, tym razem produkcja zdecydowała się na zmianę terminu emisji. Zamiast tradycyjnego piątku, finał pokazano w czwartek, co mocno zaskoczyło fanów programu. W sieci natychmiast zawrzało, a widzowie zaczęli komentować decyzję stacji.

Teraz internauci będą mieli kolejny temat do omawiania w sieci - stylizacje farmerów, farmerek i prowadzących "Farmę". Podczas finału pojawili się i bohaterowie show, i Ilona Krawczyńska, Milena Krawczyńska oraz Marcelina Zawadzka, czyli kobiece trio wspierające uczestników w walce o wygraną. Modelka i była miss zachwyciła kowbojskim zestawem z dżinsowym kombinezonem w roli głównej. Jej koleżanki postawiły na podobny wizerunek z kowbojkami i kapeluszami.

Marcelina do kombinezonu dołożyła kraciastą koszulę i brązową kurtkę. Ilona Krawczyńska postawiła na czarne wdzianko i wyrazisty pasek, a jej siostra Milena odsłoniła nogi. Jednak to nogi jednej z farmerek skradły show.

Wszystkie oczy skierowane były na Ewę

37-letnie Ewa, która w kwietniu opuściła "Farmę", podczas finału przyciągała wszystkie spojrzenia. W ostatnim odcinku pojawiła się ubrana w kuse wdzianko odsłaniające jej zgrabne kończyny. Dobrała do niego szpilki na zabójczo wysokich obcasach i dżinsową kurtkę, nie zabrakło kapelusza. Udało jej się przyćmić gospodynie? Sami oceńcie, zdjęcia znajdziecie w GALERII.

