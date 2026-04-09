Farma - o co chodzi?

Od 2022 roku na antenie Polsatu gości program „Farma”m, realizowany na bazie szwedzkiego formatu. Uczestnicy tego reality show zamieniają miejskie wygody na wymagającą codzienność w wiejskim gospodarstwie, funkcjonując bez dostępu do elektryczności i kanalizacji. Ich los zależy od zaangażowania w rolnictwo oraz codzienny obrządek inwentarza, w tym krów i kóz.

Rywalizacja opiera się na cotygodniowych eliminacjach, które wyłaniają finalistów walczących o 100 tysięcy złotych, statuetkę „Złotych Wideł” oraz miano „Super Farmera”. W roli prowadzących występują Marcelina Zawadzka (powracająca do pracy po urlopie macierzyńskim) oraz znane z duetu ADiHD siostry Ilona i Milena Krawczyńskie.

Janosik Farmerem Tygodnia

Po odejściu Ewy, chwilowo na "Farmie" panowało bezkrólewie. Uczestnicy sami dzielili się obowiązkami, co jak się okazało - dobrze się sprawdzało. Każdy wiedział, co ma robić i w jaki sposób rozwiązywać nawet małe konflikty. Trwało to zaledwie dzień. Do walki o tytuł Farmera Tygodnia zaproszono Janosika i Wojtka. Musieli oni za pomocą swojego ciała (bez robienia tzw. koszyczków) przenieść jak najwięcej błota w określonym czasie. Janosik się śmiał, że zainspirował się firmowymi świnkami i obtoczył się jak one w błotku.

Po zważeniu zebranego błota na Farmera Tygodnia wybrano właśnie Janosika.

Widzowie do dostrzegli. Manipulacja w Farmie?!

Nikt się jednak nie spodziewał tego, czego dopatrzą się widzowie. Jak się okazało, waga do błota była... nierówna. Wyraźnie widać, że szala, na której miało stanąć wiadro Janosika od razu było "zniżone", co działało na korzyść młodego farmera, a za to na niekorzyść Wojtka. Prowadząca nie opierała się o to brzuchem, więc waga z góry była ustawiona z korzyścią właśnie dla Janosika. Internauci zaczęli masowo na to zwracać uwagę i wytykać w komentarzach, że to była ustawka i manipulacja, byleby sojusz Młodych Wilków wygrał.

- Wczoraj to zauważyłam, że było coś nie tak z wagą. To jest ustalone, kto ma być w pojedynku i kto ma wygrać, najgorszy sezon. - Przecież to jest wszystko nagrane i ustalone, to nie jest program na żywo. - Wiadro Wojtka wyczyszczone, a Janosika całe brudne. Tak też nie powinno być.

Niektórzy zbijają argument, że wcześniej waga była równa. W galerii zdjęć znajduje się screen, jak wyglądała waga przed postawieniem wiader oraz podejścia prowadzących. Internauci domagają się powtórzenia konkurencji, aby sprawiedliwie wybrać Farmera Tygodnia. Wielu z nich nie jest świadomych jednak jednego - program został już dawno nagrany, jedynie wielki finał będzie na żywo.

