Zapłakana Pola Wiśniewska wyprowadziła się od Michała. A potem ostro odpowiedziała internautce

Pola Wiśniewska odeszła od męża, zabrała synów i wyprowadziła się z domu

Michał i Pola Wiśniewscy są w trakcie rozwodu. Była ukochana wokalisty Ich Troje w sieci pokazuje realia rozstania. Ostatnio spakowała wszystkie swoje rzeczy i wyniosła się z domu. Już mieszka w nowym lokum, ma ze sobą kilkuletnich synów. Dzieci - Falco Amadeus i Noël Cloé - to najmłodsze pociechy Wiśniewskiego.

Pola już kilka dni temu pokazała na swoim instagramowym koncie masę pudeł i nowe cztery ściany.

Nowy rozdział unlocked. Od wczoraj mieszkamy sobie sami. Dużo zmian, ale w końcu da się oddychać - napisała wtedy.

Zobacz także: Pola Wiśniewska wbija szpilę Michałowi! Wystarczył jeden screen i wszystko jasne

Teraz opublikowała krótkie wideo, na którym widać moment wyprowadzki i stosy pudeł, a także ujęcie, na którym Wiśniewska płacze. Ten moment zbulwersował niektórych internautów:

Po co to wszystko pokazujesz? Miliony kobiet odchodzą od facetów i nie wstawiają takich rewelacji. Po co?

Wiśniewska odpowiedziała, a następnie opublikowała wymianę zdań w sieci:

Pokazuję, bo łączą nas podobne historie i nie musimy być w nich same. Miliony kobiet odchodzą. I właśnie dlatego warto mówić o tym głośno zamiast dalej uczyć je, że mają cierpieć po cichu i jeszcze robić dobrą minę do wszystkiego.

Wiśniewska stara się wspierać inne kobiety w trudnym czasie rozstania. Pokazywanie własnej rozwodowej codzienności to dobry pomysł?

Wszystkie kobiety, które są dokładnie w takim momencie, albo chwilę przed, po prostu mocno ściskam. A tym, którzy mi pomogli, którzy się zaangażowali, choć nie musieli, bardzo dziękuję. Nie zapomnę Wam tego nigdy. Bez Was nie dałabym rady - podsumowała.

Zobacz także: Pola Wiśniewska wyprowadziła się od męża. Pokazała stos kartonów i zdradziła, gdzie zamieszkała. "Poszło szybko"

Pola Wiśniewska zdradziła, gdzie mieszka

W poprzednim wpisie była partnerka Wiśniewskiego wyznała, że teraz mieszka w domu szeregowym. Na lokum trafiła szybko, więc jej przeprowadzka okazała się bezproblemowa - przynajmniej pod względem logistycznym, bo emocjonalnie, jak widać na wideo, które znajdziecie w GALERII, na pewno wiele ją kosztowała.

Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie z Polą w połowie marca 2026 roku. Oficjalne oświadczenie wokalista wydał 18 marca 2026 roku. Wokalista potwierdził wówczas, że jego piąte małżeństwo nie przetrwało.

Zobacz także: Te słowa mogą zaboleć! Pola Wiśniewska daje do myślenia po rozstaniu

Zobacz więcej zdjęć. Jakub Łoza wydawał się okazem zdrowia. Nagle pojawiła się informacja o jego śmierci

Mandaryna: o rozstaniu z Michałem Wiśniewskim, Ev'ry Night i Vogule Poland

29