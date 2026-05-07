Skolim ocenia swoje zachowanie z przeszłości. Zdjęcie z plikiem banknotów wywołało u niego sporą refleksję

Biznesy Skolima i inwestycje w stacje paliw

W przeciągu zaledwie kilku lat Konrad Skolimowski dorobił się imponującego majątku, zyskując status milionera. Rozpoznawalność i główne dochody przynosi mu oczywiście działalność muzyczna oraz intensywne trasy koncertowe, jednak artysta prężnie inwestuje także w inne branże, zapewniając sobie stabilność finansową. Gwiazdor zdecydował się wejść w rynek paliwowy, uruchamiając własną stację benzynową. Jak podaje ESKA.pl, wokalista planuje niedługo otworzyć kolejne sześć punktów tankowania rozlokowanych w różnych regionach Polski, przyciągając kierowców wyjątkowo konkurencyjnymi cenami.

Zarobki Skolima i jego stosunek do bogactwa

Gwiazdor wielokrotnie zaznaczał, że czuje ogromny respekt do zarabianych środków. Konsekwentnie unika udzielania bezpośrednich odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych kwot zasilających jego konto oraz nie zdradza, ile dokładnie potrzeba mu do komfortowego życia w naszym kraju. Sytuacja zmieniła się nieco w momencie zaprezentowania mu kadru z 2021 roku, który sam udostępnił w internecie. Widać na nim wokalistę dzierżącego kieliszek szampana oraz gruby plik banknotów o nominale pięciuset złotych. Reakcja na ten widok doskonale obrazuje dojrzałą przemianę, jaką przeszedł obecnie 29-letni twórca.

Skolim komentuje swoje stare zdjęcie z gotówką

Podczas wizyty w redakcji portalu ESKA.pl muzyk podjął się oceny swoich archiwalnych fotografii. Widok wspomnianego kadru sprzed kilkudziesięciu miesięcy wywołał u niego sporą dozę samokrytyki. Artysta z całą stanowczością stwierdził, że obecnie nie zdecydowałby się na publikację podobnych materiałów, poddając surowej refleksji swoje dawne motywacje z czasów pierwszych większych zarobków.

"Zobacz, trzymam kasiorę w ręku. To chyba też znaczyło w tamtym momencie, że... Nie jestem już zwolennikiem takich zdjęć. Gdy ludzie nie mają kasiory i gdzieś ta pierwsza kasa się pojawia, to... Wydaje mi się, że to była oznaka, hmm, muszę się skrytykować. Pewnie co drugi raper ma takie zdjęcie. Nie [odleciałem], ale dzisiaj, z perspektywy czasu, mając 29 lat, uważam, że to nie jest najmądrzejsze zdjęcie - ocenił w rozmowie z Maksem Kluziewiczem."

