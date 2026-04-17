Siostry ADiHD reagują na "hejt" w kierunku "Farmy". Nie mogą zrozumieć jednej rzeczy

Paula Dąbrowska
2026-04-17 9:11

Najnowszy sezon "Farmy" wywołuje ogrom emocji, ale nie przez trudne zadania, tylko zachowanie uczestników i decyzje produkcji. Nominacja Janosika do pojedynku wywołała falę hejtu nie tylko w kierunku Polsatu, tylko też prowadzących sióstr Krawczyńskich. Postanowiły one odnieść się do sprawy, ponieważ nie mogą do końca zrozumieć jednej rzeczy.

Kim są siostry Krawczyńskie? 

Milena i Ilona Krawczyńskie to znany duet influencerek działający pod marką Siostry ADiHD. Pochodzą z Bełchatowa. Milena to certyfikowana trenerka fitness, a Ilona zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność jako finalistka Miss Polski 2014 oraz prowadząca program „Farma”. Starają się aktywnie promować zdrowe życie. Prowadzą popularne profile w mediach społecznościowych, gdzie dzielą się kulisami pracy w telewizji, pasją do sportu i tańca oraz życiem rodzinnym. 

Hejt o odcinek "Farmy". Widzowie wściekli na brak konsekwencji 

5. sezon "Farmy" w Polsacie to nie tylko więcej odcinków, ale i dram. Od samego początku narasta napięcie między Starszyzną a Młodymi Wilkami (dwa sojusze w programie). Nikt się jednak nie spodziewał, że nominacja Janosika do eliminacji z programu wywoła ogromne zamieszanie. Produkcja go na to skazała, za udostępnienie Pokoju Farmera innym uczestnikom, w tym kuchni i łazienki. W związku z tym stracił immunitet i trafił do pojedynku.

Widzowie nie kryli swojego oburzenia w mediach społecznościowych. Zwracają uwagę, że inni uczestnicy 

Bandi zwycięzcą "Farma 4". Na co wyda nagrodę?

Siostry ADiHD reagują na falę hejtu 

Fala hejtu dotknęła nie tylko sam Polsat, ale również i to głównie siostry Krawczyńskie. Według widzów nie reagowały w wielu momentach, w których powinny to zrobić. Dziewczyny postanowiły odnieść się do fali zarzutów w swoich mediach społecznościowych.

- Jesteśmy po kolejnym odcinku Farmy i nie wiem jak Was, ale nas kolejny raz zdenerwowały prowadzące. I mówię to całkiem szczerze. Z Milką oglądamy program Farma nie tylko jako prowadzące, ale także, albo przede wszystkim jako widzowie. Nie jesteśmy na planie 24h, mamy także inne zobowiązania, czasami wyjeżdżamy z planu. O wielu rzeczach dowiadujemy się dopiero oglądając program. Na planie mamy sztab ludzi, którzy śledzą każdy ruch uczestników i przekazują nam wieści, czasami dobre, czasami złe i my jesteśmy od tego, aby te wieści przekazać uczestnikom i Wam - widzom. Widzimy w komentarzach, że nie ze wszystkim się zgadzacie, a my się z Wami zgadzamy - powiedziała Ilona.

Jak zaznacza, widzowie często mają mulne wrażenie, że ona na wszystko się zgadzają, a to nie jest prawda. Wiele rzeczy ma być robione "nie do końca z nimi w zgodzie". Często na zewnątrz muszą pokazywać inną rolę

- W poprzednich edycjach zawsze byłam złym policjantem, surowym prowadzącym i zawsze to lubię podczas nagrań, ponieważ poważna postawa prowadzącego wpływa na nastawienie uczestników, widzę w nich wtedy ogromne zaangażowanie w program, zadania, pojedynki - powiedziała Ilona.

