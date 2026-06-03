Tak się pręży 65-letnia Bojarska-Ferenc w skąpym kostiumiku kąpielowym! "Pokaz mody mężowi urządzałam"

Na zdjęciachc opublikowanych na Instagramie, Mariola Bojarska-Ferenc pozuje na pokładzie łodzi podczas wakacyjnej sesji nad morzem. Całość utrzymana jest w lekkim, letnim klimacie - dominują błękitne barwy wody i nieba oraz skąpe kostiumy kąpielowe. Gwiazda pokazuje swoją sylwetkę w pełnej krasie! Taki pokaz związany jest nie tylko z marką modową, ale jak sama stwierdziła, urządziła to wszystko dla męża!

"Oprócz błękitnego nieba..."

Seria zdjęć zaczyna się od jednoczęściowego, jasnoniebieskiego kostiumu kąpielowego o prostym, klasycznym kroju. Całość ma sportowy charakter, ale też niczego nie można ukryć. Takie ciało ma 65-letnia Mariola Bojarska-Ferenc! Zobacz TO w naszej galerii zdjęć!

Mariola Bojarska-Ferenc zmieniała kostkiumy, na jednym ze zdjęć na nogach ma nawet płetwy. Na niektórych fotkach założyła białe okulary przeciwsłoneczne, które nadają całości wakacyjnego, ale z twistem. Ujęcia wykonano na jachcie, na tle turkusowego morza, co dodatkowo buduje pocztówkowy klimat sesji.

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Gwiazda pokazuje, jak może wyglądać 65-latka

Na fotografii uwagę zwraca swobodna, wakacyjna atmosfera - to typowa sesja lifestyle’owa, nawiązująca do mody plażowej i letniego wypoczynku. W opisie na Instagramie pojawia się też pytanie skierowane do obserwatorów:

Czy macie już wybrany kostium plażowy na lato?

Całość sesji Bojarskiej-Ferenc wpisuje się w trend prezentowania stylizacji plażowych w mediach społecznościowych, jako elementu letnich inspiracji modowych, a nie formalnej sesji fotograficznej. A, że przy okazji 65-letnia gwiazda pokazuje, jak można wyglądać w tym, wieku, nie da się tego przemilczeć.

Delfiny zachwycone!

Podczas naszej podróży po Morzu Czerwonym taki pokaz mody mężowi urządzałam w strojach plażowych. Rysiowi się podobało. A delfiny? – zachwycone. A tak nawiasem mówiąc czułam się w nich doskonale

- napisała gwiazda w poście na Instagramie.

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Wakacyjna relacja szybko przyciągnęła uwagę fanów, bo w tle nie zabrakło wszystkiego, co kojarzy się z luksusowym urlopem - błękitnego morza, słońca i ujęć z pokładu łodzi. Sama Bojarska-Ferenc prezentowała różne kostiumy kąpielowe w sportowym, ale jednocześnie kobiecym stylu, podkreślając, że czuje się w nich swobodnie i pewnie.

Całość miała lekki, żartobliwy charakter, z delfinami w roli „publiczności” i mężem jako pierwszym recenzentem, co tylko podkreśliło prywatny, rodzinny wymiar tej wakacyjnej sesji.

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Mariola Bojarska-Ferenc nie boi się nikogo i niczego. Tego uczy inne kobiety!