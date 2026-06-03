Britney Spears przeszła metamorfozę. Fani myśleli, że to sztuczna inteligencja

Maksymilian Kluziewicz
2026-06-03 16:48

Britney Spears po dramatycznych wydarzeniach w życiu prywatnym wycofała się z mediów. Aktywna jest tylko w sieci, ale i tam potrafi zaskoczyć. Po pobycie na odwyku i aresztowaniu artystka odwiedziła popularnego wśród gwiazd fryzjera. Efekt jest na tyle spektakularny, że niektórzy fani podejrzewają użycie sztucznej inteligencji, ponieważ trudno ją poznać.

Britney Spears nie zniknęła z pierwszych stron gazet, chociaż od dawna nie wydała nowych utworów. Traumatyczne doświadczenia, za które w dużej mierze odpowiadał jej ojciec, sprawiły, że gwiazda zdecydowała się usunąć z show-biznesu. Przez kilkanaście lat Jamie Spears całkowicie kontrolował życie córki. Ostatecznie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu fanów w ramach ruchu Free Britney, wokalistka odzyskała niepodległość i zaczęła na nowo układać sobie relacje z dziećmi.

Britney Spears wciąż walczy z traumą

Piosenkarka nie ma zamiaru powracać do medialnego zgiełku. Wprost opowiada za to o swoich trudnościach w codziennym funkcjonowaniu.

Na IG przedstawiam siebie jako trzymającą się w ryzach, jednak jest wiele osób, które nie wiedzą, przez co przeszło moje ciało!!! Nie jestem tu po to, żeby zgrywać ofiarę, ale po to, żeby wyjaśnić, że chociaż napisałam książkę o moich doświadczeniach, trauma nadal istnieje i prawdopodobnie zawsze już będzie. Jest to niezwykle głębokie i z tego, co wiem, w niektóre dni mogę być zdenerwowana lub nie być w porządku, ale wydaje mi się, że świat nie daje mi na to przyzwolenia - napisała w 2024 roku.

Minione miesiące przyniosły gwieździe kolejne kłopoty. Piosenkarka trafiła w ręce policji za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, co skłoniło ją do podjęcia leczenia odwykowego, na które udała się z własnej woli. Po wyjściu z ośrodka postanowiła nieco zmienić swój wizerunek.

Metamorfoza Britney Spears. Gwiazda u fryzjera Kardashianek

Wiele wskazuje na to, że piosenkarka zbliżyła się do rodziny Kardashianów. Jakiś czas temu chwaliła się w sieci udziałem w domowej imprezie u słynnych sióstr, a niedawno oddała się w ręce Chrisa Appletona, który jest ulubionym fryzjerem samej Kim Kardashian. Stylista pochwalił się spotkaniem z gwiazdą w mediach społecznościowych.

Jako dzieciak dorastający w Anglii, traktowałem Britney Spears jak "ścieżkę dźwiękową" wielu ważnych momentów. Nigdy, przenigdy nie przypuszczałem, że pewnego dnia będę stał za fotelem, stylizując jej włosy (albo, jak w tym przypadku, że to ona będzie stała za moim, lol). Niektóre chwile naprawdę zataczają koło. Ona jest nie tylko ikoną, ale też jedną z najbardziej autentycznie życzliwych i delikatnych dusz, jakie kiedykolwiek spotkałem - napisał.

Zdjęcie wywołało w sieci ogromne poruszenie, a część internautów początkowo podejrzewała, że to fotografia wygenerowana przez sztuczną inteligencję.

Fotograf Britney Spears zdradza szczegóły jej ślubu. Wokalistka zaufała Polakowi!
Britney Spears
Galeria zdjęć 21
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BRITNEY SPEARS