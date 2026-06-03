Britney Spears przeszła metamorfozę. Fani myśleli, że to sztuczna inteligencja

Britney Spears nie zniknęła z pierwszych stron gazet, chociaż od dawna nie wydała nowych utworów. Traumatyczne doświadczenia, za które w dużej mierze odpowiadał jej ojciec, sprawiły, że gwiazda zdecydowała się usunąć z show-biznesu. Przez kilkanaście lat Jamie Spears całkowicie kontrolował życie córki. Ostatecznie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu fanów w ramach ruchu Free Britney, wokalistka odzyskała niepodległość i zaczęła na nowo układać sobie relacje z dziećmi.

Britney Spears wciąż walczy z traumą

Piosenkarka nie ma zamiaru powracać do medialnego zgiełku. Wprost opowiada za to o swoich trudnościach w codziennym funkcjonowaniu.

Na IG przedstawiam siebie jako trzymającą się w ryzach, jednak jest wiele osób, które nie wiedzą, przez co przeszło moje ciało!!! Nie jestem tu po to, żeby zgrywać ofiarę, ale po to, żeby wyjaśnić, że chociaż napisałam książkę o moich doświadczeniach, trauma nadal istnieje i prawdopodobnie zawsze już będzie. Jest to niezwykle głębokie i z tego, co wiem, w niektóre dni mogę być zdenerwowana lub nie być w porządku, ale wydaje mi się, że świat nie daje mi na to przyzwolenia - napisała w 2024 roku.

Minione miesiące przyniosły gwieździe kolejne kłopoty. Piosenkarka trafiła w ręce policji za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, co skłoniło ją do podjęcia leczenia odwykowego, na które udała się z własnej woli. Po wyjściu z ośrodka postanowiła nieco zmienić swój wizerunek.

Metamorfoza Britney Spears. Gwiazda u fryzjera Kardashianek

Wiele wskazuje na to, że piosenkarka zbliżyła się do rodziny Kardashianów. Jakiś czas temu chwaliła się w sieci udziałem w domowej imprezie u słynnych sióstr, a niedawno oddała się w ręce Chrisa Appletona, który jest ulubionym fryzjerem samej Kim Kardashian. Stylista pochwalił się spotkaniem z gwiazdą w mediach społecznościowych.

Jako dzieciak dorastający w Anglii, traktowałem Britney Spears jak "ścieżkę dźwiękową" wielu ważnych momentów. Nigdy, przenigdy nie przypuszczałem, że pewnego dnia będę stał za fotelem, stylizując jej włosy (albo, jak w tym przypadku, że to ona będzie stała za moim, lol). Niektóre chwile naprawdę zataczają koło. Ona jest nie tylko ikoną, ale też jedną z najbardziej autentycznie życzliwych i delikatnych dusz, jakie kiedykolwiek spotkałem - napisał.

Zdjęcie wywołało w sieci ogromne poruszenie, a część internautów początkowo podejrzewała, że to fotografia wygenerowana przez sztuczną inteligencję.

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