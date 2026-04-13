Britney Spears zgłosiła się na odwyk. Miała zrozumieć, że sięgnęła dna

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-13 12:56

Zaledwie miesiąc po głośnym zatrzymaniu za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, Britney Spears dobrowolnie udała się do ośrodka leczenia uzależnień. Słynna piosenkarka zamierza zawalczyć o swoje zdrowie.

Britney Spears na Instagramie Britney Spears na Instagramie Britney Spears tańczy na Instagramie Britney Spears tańczy na Instagramie
Galeria zdjęć 20

Britney Spears została aresztowana

W poniedziałek, 13 kwietnia, zagraniczną prasę obiegła zaskakująca wiadomość o rozpoczęciu leczenia przez amerykańską ikonę popu. Doniesienia te opublikował portal TMZ, który już miesiąc wcześniej informował o aresztowaniu wokalistki za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Do głośnego zatrzymania doszło na terenie kalifornijskiego hrabstwa Ventura. Z udostępnionych informacji wynika, że artystka kompletnie się załamała i wyjątkowo boleśnie zniosła konsekwencje swojego zachowania.

Była niesamowicie rozemocjonowana. Ostatnie miesiące były dla niej bardzo trudne. Czuje wstyd oraz zażenowanie i bardzo żałuje tego, co się stało. Nie chce nikogo zawieść, włączając w to swoich fanów. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie, jest ponowne wystawienie się na publiczny osąd - przekazało anonimowe źródło z otoczenia piosenkarki portalowi „Page Six”.

Jak donosi informator serwisu TMZ, do pobytu w ośrodku terapeutycznym przekonali piosenkarkę jej najbliżsi. Gwiazda miała ostatecznie zrozumieć skalę problemu i przyznać otwarcie, że znalazła się na samym życiowym dnie. Kluczowym impulsem, który zmobilizował ją do walki o powrót do stabilności, była także perspektywa nadciągającego procesu przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.

Proces tuż-tuż. Dlaczego Britney Spears zdecydowała się na leczenie?

44-latka zgłosiła się do specjalistów zaledwie trzy tygodnie przed wyznaczoną datą kalifornijskiej rozprawy. Przed sądem wokalistka będzie musiała zmierzyć się z oficjalnymi zarzutami dotyczącymi jazdy w stanie nietrzeźwości. Według ustaleń redakcji TMZ to właśnie strach przed konsekwencjami prawnymi popchnął ją do radykalnych działań. Dobrowolna terapia ma ogromne znaczenie strategiczne, ponieważ najprawdopodobniej ociepli jej wizerunek w oczach opinii publicznej oraz sędziego orzekającego w sprawie.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BRITNEY SPEARS