Michał Wiśniewski zaśpiewa dla dzieci w Opolu. Pięciokrotnie żonaty artysta jest dumny z patchworkowej rodziny

Nadchodząca edycja opolskiego wydarzenia muzycznego przyciągnie przed ekrany tłumy widzów za sprawą występu czołowego polskiego wokalisty. Michał Wiśniewski zaprezentuje publiczności emocjonalną kompozycję „Do moich dzieci” w ramach rywalizacji o nagrodę w koncercie Premier. Życiorys gwiazdora obfituje w głośne rozstania z byłymi partnerkami, jednak udało mu się zachować znakomity kontakt ze wszystkimi pociechami i stworzyć między nimi silną braterską więź, co muzyk wielokrotnie określa mianem swojego najważniejszego życiowego triumfu. Warto zaznaczyć, że wokalista odniósł się do swoich zdolności rodzicielskich i wywiadu syna dla Radia ESKA podczas telewizyjnej rozmowy w programie „Halo tu Polsat”.

Wczoraj, zupełnie przypadkowo, posłuchałem wywiadu mojego syna dla Radia ESKA. My rozmawiamy bardzo dużo, byliśmy razem na urlopie, każdą noc zarwaliśmy na rozmowach. Polecam wam ten wywiad, dlatego że on tam mówi o nas z perspektywy dziecka, które jednak mimo wszystko było w rodzinie, która do końca pozostała rodziną. Ale umówmy się - nie rozstaliśmy się bez ran, bez cięć. Oni [dzieci - przyp. red.] byli częścią rodziny patchworkowej. I tak sobie pomyślałem: Boże, jak to mi się udało. Bo z drugiej strony ja też mam swoje grzeszki w stosunku do dzieci, każdy ma. Super mama i super tata to są tylko w bajkach - mówił na kanapie "Halo tu Polsat".

Michał Wiśniewski trafił do domu dziecka. Trudna przeszłość wokalisty

Lider zespołu Ich Troje musiał zmierzyć się z niezwykle bolesnymi doświadczeniami we wczesnych latach swojej młodości. Z powodu skomplikowanej sytuacji rodzinnej przyszły piosenkarz spędził część swojego życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Upływający czas pozwolił mu jednak przepracować dawne żale i ostatecznie pojednać się z matką. Obecnie oboje utrzymują ze sobą bardzo serdeczny kontakt, czego najlepszym dowodem był niedawny występ wokalisty w Toruniu, dedykowany właśnie jego rodzicielce.

Pięć małżeństw Michała Wiśniewskiego. Artysta ma za sobą liczne rozwody

Skomplikowane relacje damsko-męskie wokalisty od lat wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Obecnie gwiazdor przechodzi przez procedurę rozwodową ze swoją piątą żoną, Polą Wiśniewską, która jest matką jego dwóch najmłodszych synów o imionach Falco Amadeus oraz Noël Cloé. Poprzednie związki małżeńskie łączyły go z Magdą Femme, Martą Wiśniewską, Anną Świątczak oraz Dominiką Tajner. Owocem tych licznych relacji jest łącznie szóstka potomków, ponieważ przed narodzinami najmłodszych chłopców wokalista doczekał się również Xaviera, Fabienne, Etiennette i Vivienne. Co ciekawe, muzyk zdecydował się na zabieg wazektomii, do którego przekonała go jego wkrótce była już partnerka życiowa.

Nie powinienem tego mówić, ale ja mógłbym kilka takich przykładów podać - mówił w "Pytaniu na śniadanie" w temacie posiadania dobrych relacji ze swoimi eks.

Świeżo wydana kompozycja „Do moich dzieci” stanowi rodzaj osobistego podsumowania dorobku życia popularnego muzyka. Z jednej strony piosenkarz wykorzystuje ten utwór do zmagania się ze strachem przed przemijaniem i pragnie zostawić swoim potomkom kojącą wizję wspaniałego odrodzenia w łonie natury. Z drugiej strony warstwa tekstowa tej piosenki bezwzględnie odsłania naturalny ludzki lęk przed całkowitym zapomnieniem oraz obawy o to, że nasza ziemska egzystencja okaże się wyłącznie krótką chwilą pozostawiającą po sobie pustkę.

Ich Troje POLSAT HIT FESTIWAL