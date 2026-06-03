Luna zaskakuje na nowo. Na horyzoncie wróżkowy album, a ona cała w różu!

Podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2024 w Malmö oczy całej Polski były zwrócone na Lunę. Reprezentantka naszego kraju z utworem „The Tower” nie zdołała jednak przebić się do Wielkiego Finału. Jej występowi towarzyszyło wiele emocji i dyskusji w mediach. Mimo niepowodzenia w konkursie, wokalistka nie złożyła broni i potraktowała to doświadczenie jako kolejny krok w swojej karierze. Obecnie Luna mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie skupia się na dalszym rozwoju swojej twórczości.

Luna zapowiada wydanie "Fairy Pop"

Pierwsza płyta artystki, zatytułowana „Nocne zmory”, ujrzała światło dzienne w 2022 roku. W tamtym czasie Luna miała również okazję współpracować z Justyną Steczkowską przy jej albumie „Szamanka”, nagrywając wspólnie piosenkę „Nie mój sen”. Co ciekawe, to właśnie ze Steczkowską Luna rywalizowała o bilet na Eurowizję 2024, wygrywając ostatecznie głosowanie komisji TVP jednym punktem.

Kolejny krążek, „No Rest”, na którym znalazł się eurowizyjny przebój „The Tower”, trafił do słuchaczy w 2025 roku, kiedy Luna mieszkała już w Londynie. Artystka, znana z określania swojej twórczości mianem „kosmicznego popu”, tym razem zabiera fanów w świat wróżek. Premiera jej najnowszego wydawnictwa, zatytułowanego „Fairy Pop”, zaplanowana jest na piątek, 26 czerwca.

"Mój debiutancki album jako niezależna artystka, napisany na Księżycu, wyprodukowany w Krainie Wróżek. Nigdy naprawdę nie czułam, że należę do tego świata. Urodziłam się na Księżycu, niemal zagubiona gdzieś między fantazją a rzeczywistością. "Fairy Pop" stało się miejscem, gdzie odkryłam na nowo swoje skrzydła. Idealną ucieczką. Miejscem, w którym znowu można wierzyć w niemożliwe. Światem dla każdego, kto kiedykolwiek poczuł się zbyt inny, zbyt emocjonalny lub zbyt rozmarzony ponad rzeczywistością. Jeśli rzeczywistość kiedyś wydała ci się za mała dla ciebie... witaj w "Fairy Pop" - zapowiada Luna w sieci.

21

Luna - "Fairy Pop" - tracklista

„Away with the Fairies” „Heavy Heart” „Ashtray” „Diamond” „Lucky Secret” „Jealous of your Perfume” „Mythomaniac” „Heavenly” „Skydive”

Artystka konsekwentnie buduje swój unikalny wizerunek

Wybór drogi niezależnej artystki, na który Luna zdecydowała się po eurowizyjnych zmaganiach, to inspirujący przykład dla innych wkraczających na scenę muzyków. Udowadnia, że nawet w obliczu ogromnej presji i krytycznych głosów, można budować swoją pozycję w branży, stawiając na szczerość i wierność własnym ideałom. Luna wyróżnia się nie tylko muzyką, ale i niesamowitym, wręcz baśniowym stylem ubierania się. Moda od zawsze odgrywała w jej życiu ważną rolę, co potwierdza jej obecność na takich imprezach jak prestiżowy Paris Fashion Week.

Sonda Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział? Tak Nie Nie mam zdania