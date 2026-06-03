Luna zaskakuje na nowo. Na horyzoncie wróżkowy album, a ona cała w różu!

Spis treści
Podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2024 w Malmö oczy całej Polski były zwrócone na Lunę. Reprezentantka naszego kraju z utworem „The Tower” nie zdołała jednak przebić się do Wielkiego Finału. Jej występowi towarzyszyło wiele emocji i dyskusji w mediach. Mimo niepowodzenia w konkursie, wokalistka nie złożyła broni i potraktowała to doświadczenie jako kolejny krok w swojej karierze. Obecnie Luna mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie skupia się na dalszym rozwoju swojej twórczości.
Luna zapowiada wydanie "Fairy Pop"
Pierwsza płyta artystki, zatytułowana „Nocne zmory”, ujrzała światło dzienne w 2022 roku. W tamtym czasie Luna miała również okazję współpracować z Justyną Steczkowską przy jej albumie „Szamanka”, nagrywając wspólnie piosenkę „Nie mój sen”. Co ciekawe, to właśnie ze Steczkowską Luna rywalizowała o bilet na Eurowizję 2024, wygrywając ostatecznie głosowanie komisji TVP jednym punktem.
Kolejny krążek, „No Rest”, na którym znalazł się eurowizyjny przebój „The Tower”, trafił do słuchaczy w 2025 roku, kiedy Luna mieszkała już w Londynie. Artystka, znana z określania swojej twórczości mianem „kosmicznego popu”, tym razem zabiera fanów w świat wróżek. Premiera jej najnowszego wydawnictwa, zatytułowanego „Fairy Pop”, zaplanowana jest na piątek, 26 czerwca.
"Mój debiutancki album jako niezależna artystka, napisany na Księżycu, wyprodukowany w Krainie Wróżek. Nigdy naprawdę nie czułam, że należę do tego świata. Urodziłam się na Księżycu, niemal zagubiona gdzieś między fantazją a rzeczywistością. "Fairy Pop" stało się miejscem, gdzie odkryłam na nowo swoje skrzydła. Idealną ucieczką. Miejscem, w którym znowu można wierzyć w niemożliwe. Światem dla każdego, kto kiedykolwiek poczuł się zbyt inny, zbyt emocjonalny lub zbyt rozmarzony ponad rzeczywistością. Jeśli rzeczywistość kiedyś wydała ci się za mała dla ciebie... witaj w "Fairy Pop" - zapowiada Luna w sieci.
Luna - "Fairy Pop" - tracklista
- „Away with the Fairies”
- „Heavy Heart”
- „Ashtray”
- „Diamond”
- „Lucky Secret”
- „Jealous of your Perfume”
- „Mythomaniac”
- „Heavenly”
- „Skydive”
Artystka konsekwentnie buduje swój unikalny wizerunek
Wybór drogi niezależnej artystki, na który Luna zdecydowała się po eurowizyjnych zmaganiach, to inspirujący przykład dla innych wkraczających na scenę muzyków. Udowadnia, że nawet w obliczu ogromnej presji i krytycznych głosów, można budować swoją pozycję w branży, stawiając na szczerość i wierność własnym ideałom. Luna wyróżnia się nie tylko muzyką, ale i niesamowitym, wręcz baśniowym stylem ubierania się. Moda od zawsze odgrywała w jej życiu ważną rolę, co potwierdza jej obecność na takich imprezach jak prestiżowy Paris Fashion Week.