Zachwycił Rihannę, a teraz będzie reprezentował Polskę na Eurowizji? Artysta szczerze: "wziąłbym to na klatę"

Kamil Polewski
2026-06-02 14:17

Światowej sławy polski kontratenor, który uświetnił swoim występem otwarcie igrzysk w Paryżu i zdobył uznanie Rihanny, nie wyklucza udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji. Jakub Józef Orliński otwarcie przyznaje, że mógłby reprezentować nasz kraj. Artysta zdradził jednak pewne obawy. „Nikt mi tego jakoś wprost nie proponował” - wyznał.

Udany występ Alicji Szemplińskiej w Wiedniu natychmiast uruchomił lawinę spekulacji na temat kolejnego reprezentanta Polski na Eurowizji. Miłośnicy konkursu chętnie zobaczyliby na scenie utytułowanego śpiewaka operowego, zwłaszcza że niedawni triumfatorzy ze Szwajcarii oraz Austrii wprowadzali do swoich utworów klasyczne wstawki. Jakub Józef Orliński gościł niedawno w cyklu Wirtualnej Polski „Lustra”, gdzie ustosunkował się do tego tematu.

Jakub Józef Orliński otwarty na Eurowizję. Nie miał jednak takiej propozycji

Artysta zadeklarował chęć rywalizacji, chociaż nie ukrywa napiętego grafiku, a sam chętnie wskazałby też innych wykonawców. Jakub Józef Orliński podkreślił także, że miał okazję osobiście pogratulować austriackiemu koledze po fachu, JJ-owi, który wygrał Eurowizję w 2025 roku. Co ciekawe, polski kontratenor miał taką samą ksywkę w czasach studenckich w Stanach Zjednoczonych.

"Jestem otwarty i lubię wyzwania, więc myślę, że bym to przyjął. Przyjąłbym to na klatę i mógłbym coś zrobić. Tylko nie chcę zaczynać od kalendarza, no nie mam czasu... Nikt mi tego jakoś wprost nie proponował, więc czemu miałbym to ruszać? Są ludzie, którzy wydają mi się lepszymi kandydatami" - powiedział Orliński na temat Eurowizji 2027.

"W tej muzyce barokowej, którą głównie wykonuję, jest bardzo dużo tego, że jest taka właśnie różnorodność. [...] To się jakoś przeplata, że ta A-część jest na przykład wolna, a ta druga część jest szybka. Lubię to, bo to pokazuje ciebie w zupełnie innej odsłonie, więc wydaje mi się, że takie numery, takie kawałki szczególnie na takiej platformie, jaką jest Eurowizja, byłyby niesamowicie ciekawe" - dodał.

Polak zachwycił widzów igrzysk. O fotkę poprosiła go Rihanna

Ogólnoświatowa widownia miała okazję poznać polskiego artystę podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu, gdzie uświetnił Ceremonię Otwarcia. Kolejne miesiące obfitowały zresztą w inne wielkie sukcesy muzyka. Jakub Józef Orliński pojawił się chociażby na prestiżowej gali charytatywnej, również w Paryżu, występując u boku amerykańskiego rapera A$AP Rocky'ego. Jego kunszt zrobił tak gigantyczne wrażenie, że Rihanna podeszła do niego z prośbą o pamiątkowe zdjęcie. Czas pokaże, czy eurowizyjna rywalizacja okaże się jego następnym sprawdzianem i przyniesie nam upragniony sukces.

Jakub Józef Orliński
Eurowizja 2027 - gdzie i kiedy

Gospodarzem 71. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w maju 2027 roku, została Bułgaria. To efekt występu Dary, która wygrała tegoroczny, jubileuszowy finał z piosenką „Bangaranga”. Najpoważniejszym kandydatem do przyjęcia uczestników pozostaje Sofia, mimo zainteresowania innych miast. Telewizja Polska nie potwierdziła jeszcze planów związanych ze startem, a całemu przedsięwzięciu nadal towarzyszą zawirowania wokół dalszego udziału Izraela.

