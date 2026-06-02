Tak zmieniła się Susan Boyle po latach. Trudno uwierzyć, że to ta sama osoba

Kiedy w 2009 roku Susan Boyle pojawiła się na scenie brytyjskiego "Mam talent", nikt nie spodziewał się, że niepozorna kobieta ze szkockiej prowincji stanie się światową sensacją. Jej występ przeszedł do historii telewizji, a nazwisko Boyle znał nagle niemal cały świat. Przez lata artystka pozostawała wierna swojemu charakterystycznemu wizerunkowi. Skromna fryzura, klasyczne ubrania i życie z dala od wielkiego show-biznesu stały się jej znakiem rozpoznawczym. Teraz jednak gwiazda postanowiła całkowicie zaskoczyć fanów i rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu.

Szokująca metamorfoza Susan Boyle! Fani przecierają oczy ze zdumienia

Najnowsza sesja zdjęciowa Susan Boyle wywołała prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Wokalistka zaprezentowała się w krótkiej fryzurze typu bob i jasnych, niemal platynowych włosach. Stylizację uzupełniły duże ciemne okulary oraz modne kreacje, które nadały jej zupełnie nowego charakteru.

Na jednym ze zdjęć Boyle przechadza się ulicą w efektownym futrze, wyglądając jak gwiazda prosto z czerwonego dywanu. Na innym pozuje w studiu nagraniowym, prezentując luźniejszy, ale równie stylowy look. Internauci nie kryli zaskoczenia.

Pod zdjęciami błyskawicznie pojawiły się setki komentarzy. Jedni zachwycali się nowym wyglądem artystki, inni przyznawali, że początkowo jej nie rozpoznali. Nie zabrakło też bardziej żartobliwych opinii, według których nowa Susan przypomina żonę mafioza.

Choć metamorfoza robi ogromne wrażenie, sama gwiazda nie zapomina o swoich korzeniach. Mimo milionów zarobionych na muzyce nadal mieszka w rodzinnym domu, z którym jest związana od lat. Jednocześnie coraz częściej pojawia się na prestiżowych wydarzeniach i spotkaniach w towarzystwie największych gwiazd.

To jednak nie koniec zmian. Wokalistka postanowiła pójść o krok dalej i po raz pierwszy uruchomiła sprzedaż oficjalnych gadżetów sygnowanych własnym nazwiskiem. Fani mogą kupić koszulki, bluzy, kubki czy torby, a zainteresowanie produktami jest ogromne.

