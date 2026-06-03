Ulewy paraliżują Śląsk. Zalane ulice, powalone drzewa i dziesiątki interwencji strażaków

Przez województwo śląskie przechodzą gwałtowne nawałnice, które powodują liczne utrudnienia. Intensywne opady deszczu doprowadziły do lokalnych podtopień, a silny wiatr łamie drzewa i uszkadza infrastrukturę.

Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w Rudzie Śląskiej. Jak informują służby, tylko w ciągu dwóch godzin strażacy wyjeżdżali tam do ponad 40 zdarzeń.

Są to różnego rodzaju zdarzenia, między innymi również wiatrołomy, powalone drzewa. Na ul. Kokota, na wysokości Sportowców, mamy zalaną jezdnię, natomiast dalej na wysokości ulicy Szkolnej przewrócone drzewo. Tutaj ruch jest zupełnie wstrzymany – relacjonuje w rozmowie z Radiem Eska Dawid Strączek ze straży pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Do Centrum Zarządzania Kryzysowego napływają kolejne zgłoszenia dotyczące zalanych ulic i posesji. Problemy występują również w innych częściach regionu, między innymi w Radzionkowie i Tarnowskich Górach.

W związku z niebezpieczną pogodą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa śląskiego ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Alerty obowiązują do godziny 21.

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W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych – poinformował IMGW.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️„Uwaga! Dziś (03.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni”.Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa śląskiego. pic.twitter.com/wMpHSoMI61— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 3, 2026

Alert dla mieszkańców województwa śląskiego wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie otwartych przestrzeni podczas burz oraz zabezpieczenie mienia.

Synoptycy ostrzegają, że sytuacja pogodowa jest dynamiczna, a intensywne opady mogą powodować kolejne lokalne podtopienia i utrudnienia komunikacyjne. Mieszkańcy powinni na bieżąco śledzić komunikaty służb i prognozy pogody.