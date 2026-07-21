Co zobaczyć podczas wakacji w Śląskiem? Region pełen niespodzianek

Letni odpoczynek to doskonała okazja, by dostrzec województwo śląskie w nowym świetle. Chociaż przez dekady obszar ten utożsamiano głównie z kopalniami, ciężkim przemysłem i dużymi aglomeracjami, obecnie coraz więcej turystów poznaje jego zupełnie odmienny charakter.

Można tu znaleźć góry, urokliwe doliny, zbiorniki wodne, fascynujące obiekty historyczne, podziemne trasy, zamki, rezydencje oraz punkty, które potrafią wprawić w zdumienie nawet wieloletnich mieszkańców. Wiele z tych atrakcji najlepiej sprawdza się właśnie latem. Długie, słoneczne dni i urlopowy klimat pozwalają w pełni cieszyć się ich unikalnym klimatem.

W naszym zestawieniu wytypowaliśmy lokalizacje, które urzekają swoimi plenerami i zapewniają panoramy wręcz stworzone na cel jednodniowej wyprawy. Co ważne, nie trzeba wcale zamykać się tylko na wędrówki po górach.

Śląskie ma do zaoferowania również intrygujące miejsca usytuowane w niewielkiej odległości od największych ośrodków miejskich.

Rekordziści w Śląskiem. Poznaj obiekty najwyższe, najdłuższe i największe

Urlopowe hity to znacznie więcej niż tylko malownicze krajobrazy. W granicach województwa zlokalizowane są także budowle i atrakcje, które imponują swoimi gabarytami, wysokością czy długością, a nierzadko też fascynującą przeszłością.

Część z nich to prawdziwi rekordziści na skalę regionu, a inne zyskały sławę wykraczającą daleko poza granice województwa. Wśród nich są zarówno rozległe tereny wymagające kilkugodzinnego zwiedzania, jak i punkty wprost idealne na błyskawiczny, weekendowy wypad.

Wszystkie te miejsca łączy jedna cecha – każde kryje w sobie coś niepowtarzalnego. W naszej selekcji uwzględniliśmy też atrakcje, które umykają uwadze szerszej publiczności. Zdarza się, że przejeżdżamy obok nich zupełnie nieświadomi, że tuż obok znajduje się coś tak niezwykłego.

Dzięki temu letnia wycieczka może być nie tylko formą relaksu, ale też szansą na zapoznanie się z mniej oczywistymi zakątkami Śląskiego. Poniżej prezentujemy te najciekawsze:

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Gdzie na jednodniową wycieczkę? Śląskie zaprasza na krótkie wypady

Wiele z opisanych tu atrakcji świetnie sprawdzi się jako cel krótkiej, jednodniowej podróży. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie zamierzają ruszać w odległe trasy, a jednocześnie pragną poznać nieznane dotąd miejsca.

Aby rozpocząć przygodę i zwiedzić unikalne punkty na mapie województwa, wystarczy wsiąść w samochód, na rower lub po prostu założyć wygodne obuwie do pieszych wędrówek.

Najbardziej malownicze, najwyższe, najrozleglejsze i najbardziej fascynujące punkty województwa śląskiego zestawiliśmy w naszej specjalnej galerii. Niewykluczone, że część z nich to dla was stałe punkty wycieczek, ale inne mogą okazać się zupełną nowością.