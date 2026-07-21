Zamknięty tunel w Lalikach. Utrudnienia dla kierowców na S1

Pomiędzy 20 lipca a 3 sierpnia 2026 roku zmotoryzowani przemierzający drogę S1 przez obszar Beskidów muszą liczyć się ze znacznymi komplikacjami. Przejazd w Lalikach, będący kluczowym fragmentem trasy wiodącej do słowackiej granicy, został całkowicie zamknięty.

Kierowcy nie będą mogli przejechać fragmentem drogi zlokalizowanym między tunelem Emilia a węzłem Rajcza. Drogowcy z GDDKiA wyznaczyli trasy alternatywne, jednak ich dokładny przebieg zależy od tego, z którego kierunku nadjeżdżają samochody oraz od ich całkowitej masy.

Jak się okazuje, powodem tej sytuacji nie jest nagła usterka ani chwilowe utrudnienie. Na opisywanym odcinku prowadzona jest właśnie szeroko zakrojona renowacja nawierzchni drogi.

Firmy wykonawcze mają za zadanie usunąć wyeksploatowaną warstwę asfaltu, by następnie położyć całkowicie nową na pełnej szerokości drogi. Działania te obejmują mniej więcej dwukilometrowy odcinek tunelu oraz drogi dojazdowe. Ze względu na skalę przedsięwzięcia utrzymanie normalnego funkcjonowania drogi w czasie prac nie wchodziło w grę.

Wypadek w tunelu w Lalikach:

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Remont w Lalikach bez ruchu wahadłowego

Część zmotoryzowanych zastanawia się, co skłoniło drogowców do całkowitego zamknięcia tunelu zamiast wprowadzenia tam ruchu wahadłowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że kluczowe były tu kwestie bezpieczeństwa.

Realizacja robót drogowych przy jednocześnie poruszających się autach na ograniczonej przestrzeni podziemnej stwarzałaby ryzyko zarówno dla pracowników budowlanych, jak i samych podróżujących. Co więcej, parametry tunelu i odcinków dojazdowych komplikowałyby właściwe i bezpieczne zarządzanie ruchem.

Wyłączenie przeprawy z użytku w całości sprawia, że prace można ukończyć znacznie sprawniej. Zaplanowano, że cały proces potrwa zaledwie czternaście dni, podczas gdy w przypadku pozostawienia częściowego ruchu, roboty trwałyby znacznie dłużej.

Zdecydowano się na taki krok również z uwagi na fakt, że po słowackiej stronie również toczą się roboty drogowe. Autostrada D3, w tym tunele Svrčinovec i Poľana, będą odnawiane do 17 sierpnia. GDDKiA postanowiła zatem zsynchronizować ze sobą te dwie realizacje.

Takie działanie pozwoliło na skondensowanie trudności komunikacyjnych dla ruchu międzynarodowego w tym samym czasie. W przeciwnym razie uciążliwości rozkładałyby się na wiele kolejnych tygodni.

Trasy objazdowe w Beskidach

Osoby kierujące pojazdami do 15 ton mogą wybrać następującą drogę:

węzeł „Laliki” → droga wojewódzka nr 943 → stara droga krajowa nr 69 (obecnie gminna) → węzeł „Rajcza”.

Auta o większej masie będą musiały pojechać inaczej. Zmotoryzowani prowadzący samochody o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 15 ton jadący z kierunku słowackiego mają możliwość zawrócenia przy dawnym przejściu granicznym w Zwardoniu lub przy węźle „Rajcza”.

lub przy węźle „Rajcza”. Osoby nadjeżdżające z Żywca mogą skorzystać z opcji zawrócenia na rondzie w miejscowości Milówka, albo wykorzystać węzły „Przybędza”, „Milówka” i „Laliki”. Z kolei ci, którzy kierują się z Bielska-Białej, mogą wjechać na drogę ekspresową S52 z węzła „Bielsko-Biała Komorowice” w stronę Cieszyna.

Harmonogram otwarcia tunelu w Lalikach

Jeżeli nie pojawią się żadne nieoczekiwane komplikacje, wszystkie roboty powinny dobiec końca 3 sierpnia 2026 roku, dokładnie o godzinie 23:00.

Przedstawiciele GDDKiA gwarantują, że wyznaczony termin jest osiągalny, a odpowiedzialna za remont firma działa w tempie przyspieszonym. Mimo to podróżujący przez najbliższy czas muszą zachować cierpliwość i bacznie analizować przebieg trasy przed wyjazdem w rejon Beskidów.