Mieszczący się pod adresem Katowicka 14 punkt handlowy stanowił nieodłączny element miejskiego krajobrazu Świętochłowic. Przez dekady mieszkańcy zaglądali tu nie tylko po podstawowe sprzęty domowe, ale też po unikalne drobiazgi, których próżno było szukać u konkurencji.

Teraz witrynę zdobi jednoznaczny komunikat: „Likwidacja sklepu”. Ten krótki napis to dla wielu osób symboliczny koniec pewnego rozdziału w dziejach miasta.

Drzwi placówki wciąż pozostają otwarte dla klientów, którzy mogą robić sprawunki od poniedziałku do piątku (między 8:00 a 17:00) oraz w sobotnie przedpołudnia (od 9:00 do 13:00). Właściciel nie przekazał jeszcze oficjalnej daty ostatecznego zamknięcia biznesu.

Co można było kupić w kultowym sklepie Dybała?

Choć główną domeną działalności był asortyment przemysłowy i artykuły elektryczne, na półkach można było znaleźć znacznie więcej. Klienci regularnie zaopatrywali się tam w produkty kosmetyczne czy biżuterię. To właśnie bogactwo oferty sprawiło, że miejsce to uchodziło za ratunek w poszukiwaniach nietypowych towarów.

Wśród lokalnej społeczności utarło się nawet popularne powiedzenie, doskonale oddające specyfikę tego punktu:

„Jak czegoś nie możesz znaleźć, idź do Dybały. Tam wszystko mają” „Zawsze szło tam kupić wszystko, co było potrzebne”

Wieść o zakończeniu działalności błyskawicznie obiegła internet, budząc nostalgię w mediach społecznościowych. Komentujący zgodnie podkreślają wyjątkową rolę tej placówki handlowej w życiu mieszkańców.

– A pamiętam jeszcze, jak byłam dzieckiem, to zawsze się mówiło: „Jak czegoś nie możesz znaleźć, idź do Dybały, tam wszystko mają”. I tak było. Zawsze szło tam kupić wszystko, co było potrzebne – wspomina jedna z internautek.

Kolejni internauci doceniają rozmach asortymentu i niepowtarzalny klimat miejsca, którego będzie im brakować.

– Wspomnienia wspomnieniami, ale był to jeszcze jedyny sklep, gdzie można było kupić kosmetyki, biżuterię i wiele innych gadżetów. Sklep Dybała był częścią historii tego miasta. Szkoda – czytamy w komentarzach.

Sentymentem dzielą się również dawni lokatorzy, od lat mieszkający z dala od Świętochłowic, dla których odwiedziny w tym punkcie stanowiły powrót do młodzieńczych czasów.

– Dawno już nie mieszkam w Świętochłowicach, moim rodzinnym mieście, ale często bywałam w tym sklepie, bo nawet w tych trudnych czasach można było tam kupić prawie wszystko. Pozdrawiam wszystkich klientów „Dybały” – napisała jedna z internautek.

Świętochłowice na zdjęciach:

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Ponad 125 lat historii handlu w sercu Świętochłowic

Początki funkcjonowania sklepu przy ulicy Katowickiej sięgają 1899 roku. Przez ponad wiek działalności miejsce to przetrwało transformacje polityczne, ewoluujące nawyki konsumenckie i wymianę pokoleń samych kupujących.

Teraz ten długi rozdział dobiega końca, a dla świętochłowiczan zniknięcie tego szyldu to pożegnanie z żywą legendą miejskiego handlu.