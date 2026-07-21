Nowa restauracja i nietypowy protest

Tatarland w Starym Dworcu w Katowicach został otwarty 10 lipca 2026 roku. Lokal specjalizuje się w tatarach i stekach, jednak to właśnie obecność koniny w menu wzbudziła największe kontrowersje.

Już w sobotę, 25 lipca, przed restauracją ma odbyć się protest. Organizatorzy zapraszają na niego wszystkich, którym nie jest obojętny los koni.

– Dość traktowania koni jak mięsa – apelują.

Protest ma mieć pokojowy charakter. Jego uczestnicy chcą sprzeciwić się sprzedaży i spożywaniu koniny, a także zwrócić uwagę na los koni wykorzystywanych przez ludzi. Organizatorzy protestu przekonują, że konie przez całe życie służą ludziom. Są wykorzystywane m.in. w jeździectwie, transporcie czy pracy.

Ich zdaniem problem zaczyna się wtedy, gdy zwierzę przestaje być dla człowieka „przydatne”.

– Koń przez całe życie jest wykorzystywany przez człowieka. Ciągnie dorożki i wozy, jest wykorzystywany w jeździectwie i służy ludziom na wiele sposobów. Jest traktowany jak przedmiot, a nie czująca, wrażliwa istota! – piszą organizatorzy protestu.

Jak dodają, gdy koń jest zbyt zmęczony, by dalej pracować i nie przynosi już człowiekowi korzyści, zbyt często kończy życie w rzeźni. – To okrutny finał życia zwierzęcia, które przez lata służyło człowiekowi – podkreślają.

Protestujący: „Koń nie jest mięsem”

Organizatorzy demonstracji chcą również zwrócić uwagę na trwające rozmowy dotyczące ewentualnego objęcia koni statusem zwierząt towarzyszących.

– To moment, w którym możemy pokazać, że społeczeństwo nie chce widzieć koni na talerzu – przekonują.

Ich zdaniem nie ma moralnego uzasadnienia dla sytuacji, w której zwierzę przez całe życie służy człowiekowi, a następnie trafia do rzeźni.

– Przyjdź. Stań z nami. Pokaż, że koń nie jest produktem ani daniem w restauracyjnym menu. Koń nie jest mięsem – apelują.

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W menu tatary i steki z koniny

Tatarland rozpoczął działalność w piątek, 10 lipca, w Starym Dworcu przy ulicy Dworcowej. Restauracja znajduje się na poziomie -1, obok lokalu Taj, i może pomieścić około 50 gości.

Menu oparto przede wszystkim na tatarach oraz stekach z różnych rodzajów mięsa. Jedną z najbardziej nietypowych propozycji jest właśnie konina. W menu znalazł się m.in. tatar z koniny „Czarny Koń”, za który trzeba zapłacić 78 zł. Stek z koniny kosztuje natomiast 142 zł. Restauracja oferuje także tatary z innych rodzajów mięsa. W menu znajdują się m.in.:

Czerwony Klasyk – tatar z wołowiny – 68 zł,

Rykowisko – tatar z jelenia – 88 zł,

Dzika Owca – tatar z muflona – 98 zł,

Cichy Trop – tatar z sarny – 98 zł,

Srebrny Holender – tatar ze śledzia holenderskiego – 58 zł,

Złoty Samuraj – tatar z tuńczyka – 98 zł,

Burak i Dym – tatar z buraka – 48 zł.

W restauracji można również zamówić steki wołowe oraz steki z koniny.

„Nie jesteśmy dziś w stanie wygrać z kulturą polowań”

Organizatorzy protestu sprzeciwiają się również serwowaniu mięsa innych zwierząt, w tym jelenia, sarny czy muflona. Przyznają jednak, że ich obecna akcja koncentruje się przede wszystkim na koniach.

– W tej restauracji serwowane jest również mięso innych zwierząt, takich jak jelenie, sarny czy muflony. Nie zgadzamy się także na ich zabijanie. Wiemy jednak, że dziś nie jesteśmy w stanie wygrać z kulturą polowań i powszechną akceptacją spożywania tzw. dziczyzny w Polsce. Dlatego dziś walczymy o konie – podkreślają.

Protest przeciwko serwowaniu koniny zaplanowano na sobotę, 25 lipca. Będzie to pierwsza tak głośna akcja wymierzona w nowy lokal, który działa w mieście od zaledwie kilkunastu dni. Organizatorzy liczą na udział osób, które chcą zaprotestować przeciwko traktowaniu koni jako zwierząt przeznaczonych na mięso.