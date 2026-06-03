Tragedia przed szpitalem. Nie żyje 75-letni mężczyzna

Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 czerwca przed Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim. Informacja o nieprzytomnym mężczyźnie znajdującym się w samochodzie zaparkowanym na terenie szpitala wpłynęła do służb przed godziną 9.00. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz zespół ratownictwa medycznego. O zdarzeniu jako pierwsze informowało "Radio 90".

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 75-letni mieszkaniec regionu przywiózł rano swoją żonę na zaplanowane badania do szpitala. Kobieta udała się do placówki, natomiast mężczyzna pozostał w samochodzie.

Po zakończonej wizycie i wyjściu ze szpitala kobieta zastała swojego męża nieprzytomnego wewnątrz pojazdu. Natychmiast wezwano pomoc, a ratownicy podjęli działania mające na celu przywrócenie funkcji życiowych seniora.

Mimo przeprowadzonej reanimacji życia 75-latka nie udało się uratować. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon mężczyzny.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragedii. Na obecnym etapie nie są znane szczegółowe przyczyny śmierci 75-latka. Więcej informacji w tej sprawie powinno pojawić się po zakończeniu prowadzonych czynności oraz analizie zgromadzonego materiału.

Apel policji o rozwagę

Policja oraz służby ratunkowe przypominają, aby nie wsiadać za kierownicę w przypadku złego samopoczucia lub problemów zdrowotnych, które mogą wpłynąć na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia podczas jazdy może stanowić zagrożenie nie tylko dla kierowcy, ale także dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.

W przypadku występowania niepokojących objawów, takich jak zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, duszności, osłabienie czy zaburzenia świadomości, warto zrezygnować z prowadzenia samochodu i skorzystać z pomocy bliskich lub innego środka transportu. Odpowiedzialna decyzja może zapobiec tragedii i uratować życie.