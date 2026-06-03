Kim jest Martyna Baranowska? Debiutantka z Opola zaśpiewa utwór "Serce"

Pochodząca z Dolnego Śląska artystka przyznaje, że decyzja o wyjściu z zespołowego cienia dojrzewała w niej przez długi czas.

Od zawsze śpiewałam w zespołach. Jak skończyłam trzydzieści lat pomyślałam sobie, że to chyba jest ten moment, by zrobić coś swojego

– powiedziała w audycji "Muzyczna Jedynka". Przełomowym krokiem okazał się kontakt z producentem Maciejem Wasiem, którego znała już wcześniej ze środowiska muzycznego.

Spotkaliśmy się jeszcze tego samego dnia i ustaliliśmy plan działania. Z nim stworzyłam swoje pierwsze piosenk

"Serce" to prawdziwa historia

W Opolu Martyna Baranowska zaprezentuje utwór "Serce". Jak podkreśla, nie jest to kolejna popowa piosenka o miłości, ale bardzo osobista opowieść oparta na własnych doświadczeniach. To właśnie szczerość i emocje mają być największą siłą debiutanckiego singla. W konkursie, który przez lata otwierał drzwi do kariery wielu polskim artystom, autentyczność często okazuje się równie ważna jak warsztat wokalny.

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Gitara, melodia i inspiracje z zagranicy

Baranowska nie ukrywa, że w muzyce najbardziej ceni dobre melodie i naturalne brzmienia. Szczególne miejsce zajmuje u niej gitara, z którą lubi spędzać czas podczas komponowania. Ogromną radość sprawia mi siedzenie z gitarą, granie prostych rzeczy. Nie jestem jakąś super gitarzystką, gram po swojemu, ze słuchu – mówi. Wśród swoich inspiracji wymienia m.in. irlandzki zespół Fontaines D.C., brytyjskie wokalistki Lolę Young i Olivię Dean, a także amerykańską ikonę soulu i neo-soulu Erykah Badu.

Spełnienie marzenia o Opolu

Dla wielu młodych wykonawców występ w Opolu pozostaje jednym z najważniejszych momentów w karierze. Podobnie jest w przypadku Martyny Baranowskiej, która nie kryje, że udział w legendarnym festiwalu traktuje jako ogromne wyróżnienie. Po latach spędzonych w zespołach i współpracy z innymi muzykami nadszedł dla niej czas na własny głos i własne historie. Czy właśnie w Opolu rozpocznie się kolejny etap jej kariery? O tym przekonają się widzowie już podczas konkursu "Debiuty".

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